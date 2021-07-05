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Жизнь

«От жары лицо потекло?». Скульптуру Шурика и Лиды сравнивают с нововоронежской «Аленкой»

В белгородском селе Ютановка установили монумент Шурику и Лиде. Странная скульптура привлекла внимание интернет-сообщества, которое уже сравнивает ее с нововоронежской «Аленкой», пишет «Подъем».

Шурик и Лида из Ютановки.
Шурик и Лида из Ютановки.
@irusia_29 / instagram.com

Этой скульптурой решили украсить студенческую аллею. Проект молодежного арт-пространства победил в конкурсе президентских грантов. На реализацию выделили почти 1 млн рублей.

На аллее установили множество арт-объектов, среди которых — герои фильма «Операция Ы». Памятник вызвал негативную реакцию местных жителей.

«У Лиды лицо потекло от такой жары?» — комментируют ютановцы.

«Я пока недовольных не видела. Письменных обращений к нам не поступало. Кто критикует, я не знаю. Мне нравится», — рассказала «Подъему» глава администрации села Светлана Романченко. Она подчеркнула, что из муниципального бюджета на Шурика с Лидой не было потрачено ни рубля.

Памятник Аленке в Нововоронеже.
Памятник Аленке в Нововоронеже.
Страница в ВК администрации Нововоронежа

Интернет-сообщество вспомнило о нововоронежском памятнике «Аленка», который был настолько «прекрасен», что местные жители просили его убрать. Просьбу выполнили.

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