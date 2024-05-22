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Жизнь

От желудка - лишь 20%. Алтайские онкологи спасли 86-летнего пациента от серьезного вида рака

Виктор Сергеевич К. еще ребенком пережил немецкую оккупацию и чудом избежал фашистского плена. Он не боится смерти и диагноз «рак желудка» его совсем не испугал. Алтайские онкологи помогли избавиться ему от злокачественной опухоли, удалив почти 80% желудка. Подробнее об этом рассказала пресс-служба краевого онкологического диспансера.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Узнал о раке из-за сердца

Виктору Сергеевичу - 86 лет, у него больное сердце. Он перенес инфаркт и у него установлен кардиостимулятор. Каждый год пенсионер приезжает из родного Солонешенского района на плановое обследование в алтайский кардиологический диспансер. Эта весна не стала исключением, и Виктор Сергеевич приехал в Барнаул, чтобы проверить свое здоровье.

Однако в этот раз анализ крови показал уровень гемоглобина вдвое ниже нормы. Врачи стали искать причину и в ходе обследований обнаружили злокачественную опухоль в антральном (нижнем) отделе желудка.

Для Виктора Сергеевича и его семьи это было полной неожиданностью, ведь пенсионер никогда не жаловался на работу желудочно-кишечного тракта. Если бы не регулярные обследования у врачей, возможно, мужчина никогда бы не узнал о раке.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
Pixabay.com

Мог погибнуть в считанные месяцы

Пенсионера направили в алтайский онкодиспансер. Там врачи собрали консилиум и пришли к выводу, что лекарственная терапия Виктору Сергеевичу категорически не подходит. Пенсионер бы не выдержал такого лечения из-за больного сердца и почтенного возраста. Единственным решением для него оставалась операция.

«Здесь тоже существовали риски серьезных осложнений в послеоперационном периоде. Однако без какого-либо лечения он мог погибнуть от рака в считанные месяцы», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики, лечения и абдоминальной онкологии Артур Хачатрян.

Доктор Хачатрян возглавил хирургическую бригаду и вместе с командой выполнил операцию сложному пациенту. Ассистировали хирурги Евгений Шнайдер и Николай Павлухин. Также на операции присутствовал специалист из краевого кардиодиспансера - он следил за работой кардиостимулятора пациента.

Операция в онкодиспансере.
Операция в онкодиспансере.
"Надежда".

Вынужденные меры

Чтобы спасти пациента, врачам пришлось удалить 80% желудка. Но по словам лечащего врача пациента Евгения Шнайдера, Виктору Сергеевичу в какой-то степени повезло. Если бы опухоль находилась не в антральном отделе, а в любом другом, то мужчине пришлось бы полностью удалить орган.

Сейчас Виктор Сергеевич уже вернулся домой к родным, сообщают в пресс-службе.

В алтайском онкодиспансере напомнили, что к основным факторам риска развития рака желудка относятся:

  • неправильное питание (обилие острой, жареной, жирной, копченой, консервированной пищи),
  • длительные перерывы между приемами пищи,
  • курение,
  • злоупотребление алкоголем,
  • заражение бактерией хеликобактер пилори,
  • наличие злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта у кровных родственников.
Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Ранее алтайские онкологи и кардиохирурги одновременно удалили опухоль и шунтировали сердце у 60-летнего мужчины. Пациент мог погибнуть во время операции.

Выяснилось, что опухоль и ишемическая болезнь сердца у мужчины мешали друг другу и не давали медикам провести две операции по отдельности. Если бы хирурги в первую очередь принялись за легкое, то мужчина мог погибнуть от острой сердечной недостаточности.Тогда алтайские онкологи и кардиохирурги приняли непростое решение — проводить две операции одновременно. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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