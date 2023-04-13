13 апреля
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Жизнь

Отдельный маршрут для влюбленных может появиться в Изумрудном парке

Парк «Изумрудный» просит жителей города рассказать, какие маршруты, развлечения и объекты больше всего порадовали бы их в зеленой зоне.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

У барнаульцев спрашивают, с какой целью они чаще всего посещают парк — с семьей, друзьями или для прогулки с собакой.

Также руководству «Изумрудного» интересно, какие маршруты хотели бы видеть горожане — исторический, экологический или, быть может, для влюбленных.

Кроме того, жители Барнаула могут обозначить свои предпочтения по мероприятиям, мастер-классам и арт-объектам, которые хотели бы увидеть или посетить в парке.

Ответить на вопросы можно по ссылке.

Ранее в «Изумрудном» показали, как окончательно заполняют пруд водой. Этим летом для гостей парка будет открыто летнее кафе, причал и прокат катамаранов.

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