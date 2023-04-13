Отдельный маршрут для влюбленных может появиться в Изумрудном парке

У барнаульцев спрашивают, с какой целью они чаще всего посещают парк — с семьей, друзьями или для прогулки с собакой.
Также руководству «Изумрудного» интересно, какие маршруты хотели бы видеть горожане — исторический, экологический или, быть может, для влюбленных.
Кроме того, жители Барнаула могут обозначить свои предпочтения по мероприятиям, мастер-классам и арт-объектам, которые хотели бы увидеть или посетить в парке.
Ответить на вопросы можно по ссылке.
Ранее в «Изумрудном» показали, как окончательно заполняют пруд водой. Этим летом для гостей парка будет открыто летнее кафе, причал и прокат катамаранов.