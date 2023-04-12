12 апреля
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Жизнь

Пруд в парке «Изумрудный» окончательно заполняют водой

В «Изумрудном» продолжают заполнять пруд водой — на этот раз основательно, сообщает Barnaul 22.

Вода в пруду.
Вода в пруду.
Batnaul22.

Напомним, прошлым летом в парке прошли работы по восстановлению водоема.

Известно, что одну из зон вокруг пруда займет летнее кофе. Рядом будет спуск к воде, выход на мостик и пирс.

На северном, самом освещенном берегу пруда будет деревянная набережная со ступенями и наклонными участками. Там можно будет даже позагорать, но не купаться.

А со стороны церкви, на юге, будет расположен причал для лодок и катамаранов, прокат которых обещают вернуть этим летом.

Ранее в Барнауле восстановили участок размытой террасы Нагорного парка.

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