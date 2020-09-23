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Жизнь

Отдыхающих в Яровом катали на смертельно опасных аттракционах

Аттракционы в городе-курорте Яровое оказались опасными для жизни. К такому выводу пришли в прокуратуре, проверив технику парка.

Яровое.
Яровое.
Евгения Родочинская

Выяснилось, что у аттракционов повреждены механизмы креплений и ремней безопасности, деморфимрован настил, есть острые выступы и нет ограждений, что представляет опасность для жизни и здоровья отдыхающих.

Также перед входом на момент проверки не было табличек с названием, правилами посадки и прочей информацией.

Сотрудники парка не вели журналы о ежедневной готовности аттракционов и персонала к работе, об учете технического обслуживания и ремонта.

Виновников такого состояния парка привлекли к ответственности. Все недочеты уже устранили.

Ранее стало известно, что закрывается парк «Барнаульская крепость». Колеса обозрения в центре Барнаула больше не будет.

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