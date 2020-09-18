Колесо обозрения в центре Барнаула раскрутят в последний раз. Парк развлечений закрывают после выходных

Руководство «Барнаульской крепости» рассказало в своем Instagram о последних днях работы парка развлечений, который навсегда закрывает свои ворота.

Парк работает последние выходные — 19 и 20 сентября, после чего он останется только в воспоминаниях.

«Это были замечательные 18 лет, которые мы провели вместе с вами. Но парк „Барнаульская крепость“ закрывает свои ворота навсегда», — говорится в сообщении.

Колесо обозрения, главный ориентир площади Сахарова, тоже исчезнет с высокой точки на холме.

Так что остался последний шанс увидеть Барнаул с высоты птичьего полета.

Ранее стало известно, что в городе распродают все аттракционы и детское оборудование парков «Барнаульская крепость» и «Экстрим», и шесть аттракционов в «Солнечном ветере».

Как пояснил их учредитель и директор парка «Солнечный ветер» Роман Романов, такое решение приняли в связи с экономической ситуацией — власти долгое время запрещали работать из-за COVID-19.

Кроме того, сохраняется уровень неопределенности, при котором бизнес сейчас существует в Алтайском крае.

Также на площади Сахарова готовят место под высотку — там может появиться жилой дом в девять и более этажей.

О строительстве большого здания, кстати, говорили и в 2018 году. Так что у аттракциона каждый год «свой аттракцион» с возможным почти точным закрытием.

Напомним, в 2019 году колесу обозрения «изрядно потрепало нервы» намерение на его месте построить отель Radisson. Таким образом, центр Барнаула — это сегодня попросту не место для детского парка и отдыха.