Отец Марии Бутиной считает надуманной возможность побега дочери

Отец Марии Бутиной в интервью «Известиям» рассказал , что считает решение суда не выпускать его дочь под домашний арест несправедливым, а предположение о возможном побеге — надуманным.

По словам отца Бутиной, об аресте дочери он узнал из новостей в интернете. После этого Мария смогла позвонить родным только две недели спустя.

У дочери есть возможность говорить с нами по телефону не более двух раз в неделю. Кроме того, звонки очень дорогие. Нам бы хотелось поддержать ее, приехав и повидавшись с ней, но пока это нереально.

Отец Марии Бутиной подчеркнул, что его дочь планирует вернуться в Россию, когда у нее появится возможность сделать это законно.

29-летнюю Марию Бутину, родившуюся и получившую образование в Барнауле, задержали в Вашингтоне 15 июля. Следствие в США полагает, что девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля ее арестовали.