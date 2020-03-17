Межрегиональный фестиваль напитков «Алтайфест» исключили из событийного календаря на 2020 год. От участия и организационных обязательств отказались ведущие пивоваренные предприятия, сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха» со ссылкой на алтайпищепром.

По словам гендиректора «Курорта Белокуриха» Константина Ежова, выставочные площади «Сибирского подворья» строились, исходя из расчета на круглогодичную загрузку в виде мероприятий делового и событийного туризма от регионального до всероссийского масштабов.

«На деле же оказалось, что компании „Курорт Белокуриха“ приходилось содержать в течение года 5000 кв. метров ради 2−3 событий в год. Мы предлагали представителям бизнеса взять павильоны в аренду, с тем чтобы совместно развивать площадку, но это предложение осталось невостребованным», — сказал он.

Ежов подчеркнул, что строения на площадке требуют содержания, а не одноразовых вложений.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Что будет вместо «Алтайфеста»

В 2019 году в Белокурихе состоялся первый «Белфест». В 2020 году его планируют его расширить по времени (до 5 дней) и сделать более грандиозным.

«Плюсы для участников очевидны: нет необходимости весь день проводить на открытом воздухе, можно менять локации, можно уйти в любое время, не рискуя попасть в пробку, а на следующий день продолжить веселье. И это не говоря об отсутствии проблем с ночлегом», — отметил Ежов.

Фестиваль напитков продолжит свое существование. «Будем считать, что „Алтайфест“ был пробой пера», — заключил гендиректор компании.

Ранее altapress.ru рассказывал, почему предприятия отказываются от масштабного фестиваля напитков.