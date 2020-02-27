АлтайФест, гудбай! Почему предприятия отказываются от масштабного фестиваля напитков

В 2020 году краевой фестиваль напитков «АлтайФест», проходивший под Белокурихой с 2013 года могут отменить. Камнем преткновения стала площадка, которую собственники перепрофилировали под иные задачи, возросшие затраты на организацию и усталость, накопившаяся у самих заводов за прошедшие годы. В отличие от беззаботных посетителей, им «АлтайФест» праздником никогда не казался.

Что говорят участники

Основными учредителями фестиваля «АлтайФест» являются четыре предприятия — «Барнаульский пивоваренный завод», «Бочкари», «Волчихинские напитки» и «Борихинский пивзавод». Они и решают, быть мероприятию или нет.

На сегодняшний день решение об участии в фестивале в 2020 году официально выразил только «Барнаульский пивзавод». По словам генерального директора Алексея Рыбникова, акционеры предприятия не видят целесообразности вкладывать средства в проведение мероприятия на площадке, не имеющей перспектив как туристско-развлекательная зона. Об этом с осени 2019 года заявлял собственник «Сибирского Подворья» Александр Бенгардт.

При этом гендиректор БПЗ уточнил, что окончательное решение по самому фестивалю будут принимать все учредители коллегиально.

Фотофакты. «Волчихинские напитки» с размахом отметили на «АлтайФесте» свой юбилей. Архив «Nightout»

Коммерческий директор «Волчихинских напитков» Андрей Скачков также подтвердил altapress.ru, что в фестивале они участвовать не будут. Последний раз на «АлтайФесте» завод выставлялся в 2017 году, отмечая там свой 85-летний юбилей. В прошлом году, когда праздник возобновили после годичного перерыва, «Волчиха» по финансовым причинам взяла паузу. И вот вновь.

Другие учредители фестиваля свою официальную позицию altapress.ru не озвучили. Есть вероятность, что компания «Бочкари» тоже откажется от фестиваля. В прошлом году предприятие взяло на себя, так сказать, повышенные обязательства, обустроив масштабную площадку на «АлтайФесте» и организовав грандиозный праздник в родном селе в честь 30-летия.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Что происходит с площадкой

На протяжении шести лет фестиваль напитков проходил в 12 км от Белокурихи, на туристическом комплексе «Сибирское подворье». Место считалось вполне подходящим — есть стационарные павильоны, туристический трафик и большое пространство, позволяющее вместить тысячи людей. В 2017-том году, на пятилетие «АлтайФеста» количество посетителей достигло рекордных 37 тысяч.

В 2020 году компания «Курорт Белокуриха» приняла решение перепрофилировать объект, отказавшись от туристической направленности — с января «Сибирское подворье» полностью закрыто для приезжих. Теперь здесь выращивают грибы и разводят индеек.

На «Сибирском подворье» в четвертый раз провели «Цветок папоротника». Пресс-служба «Курорт Белокуриха».

При этом руководство «Курорта Белокуриха» от взятых обязательств официально не отказывалось и готово было в 2020 году предоставить площадку под «АлтайФест». Правда, через год фестивалю в любом случае пришлось бы «съезжать».

В качестве альтернативы «Подворью» организаторам был предложен кластер «Белокуриха-2» и сам город-курорт. Ни то, ни другое место учредителей фестиваля полностью не устраивает.

На «Белокурихе-2» стационарных павильонов нет. Вкладывать средства в их возведение для компаниям-учредителям фестиваля не целесообразно. Горная местность субкластера мало адаптирована для проведения пивных фестивалей с большим количеством посетителей. К тому же, это не безопасно.

Как будет выглядеть памятник байкерскому топору на серпантине у Белокурихи-2. предоставлено АО «Курорт Белокуриха»

Что будет с другими мероприятиями? На «Сибирском подворье» кроме «АлтайФеста» проводились форумы АТР и ШОС, праздник «Цветение маральника», фестиваль «Сибирская масленица» и другие. На сегодняшний день известно, что на площадке точно остается «Масленица», которая пройдет в ближайшие выходные. Молодежный форум «АТР» в этом году переезжает — его новым местом станет парк-отель «Ая». Праздник «Цветение маральника» с 2015 года начали проводить на «Бирюзовой Катуни».

Проведение фестиваля в привычном формате на территории самой Белокурихи тоже кажется маловероятным. Главная причина — запрет на уличную торговлю пивом.

Андрей Скачков,

коммерческий директор компании «Волчихинские напитки»:

Еще в 2019 году нам предлагали проводить фестиваль в самой Белокурихе на базе местных ресторанов. На мой взгляд, это совершенно не тот формат. Разве можно говорить о каком-то масштабе, когда в заведении всего 50 посадочных мест?

Сколько стоит участие

Для крупных заводов участие в «АлтайФесте» — дело чрезвычайно затратное. На «Барнаульском пивзаводе» altapress.ru сообщили, что вложения в данное мероприятие не окупаются с продажи напитков, даже несмотря на огромное количество гостей в манеже, где располагалась площадка предприятия.

Плюс каждый год средства требовались на обустройство павильона — конный манеж для размещения большого числа людей изначально был не очень приспособлен.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Почему от фестиваля отказались «малыши»? Для небольших предприятий, которые не являются учредителями «АлтайФеста», стоимость участия в 2019 году составляла 50 тыс. рублей. Еще порядка 100−150 тыс. надо было потратить на то, чтобы довести продукцию до места. Вложения для компаний-малышей достаточно существенные. Как рассказал altapress.ru руководитель одной алкогольной компании, раньше им разрешалось проводить дегустации, угощая посетителей малыми порциями своей продукции. В 2019 году это оказалось под запретом. «Мы лишь давали людям попробовать и объясняли, что у нас за продукт, а не пытались их напоить», — рассказал собеседник. Кроме того, всем участникам фестиваля для продажи алкогольной продукции надо было иметь онлайн-кассы. Небольшие компании сочли, что это слишком затратно и отказались от участия. В итоге на последнем фестивале было лишь пять производителей пива, всего же в крае их больше 40.

У «Волчихинских напитков» программа обычно скромнее, как и затраты. В 2017 году на участие в «АлтайФесте» завод потратил 5 млн рублей, даже не рассчитывая вернуть эти деньги. Все, что удавалось заработать с продажи напитков, шло на проживание и питание персонала, работавшего на фестивале.

По словам Андрея Скачкова, имиджевой отдачи от «АлтайФеста» предприятие не почувствовало, поэтому и решено было не тратить деньги впустую.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Как менялась программа фестиваля

Эксперты в области событийного маркетинга отмечают, что за последние годы программа «АлтайФеста» фактически изжила себя. Из года в год на фестивале было одно и то же: открытие, парад участников, награждение победителей дегустационного конкурса.

В 2019 году общая программа была совсем урезана — организаторы отказались от популярного конкурса караоке, спортивных состязаний, «звездного» хэдлайнера заменили на местную кавер-группу.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

Несмотря на то, что сами участники старались всячески оживить свои площадки, для вывода фестиваля на новый качественный уровень этого было не достаточно.

Есть ощущение, что постепенно мельчают и другие некогда мега-популярные продовольственные мероприятия времен губернаторства Александра Карлина, который активно их продвигал.

Фестиваль «Дни алтайского сыра», который раньше проходил действительно масштабно, уже давно перешел в формат ярмарки выходного дня, как в принципе, и «День мясного гурмана».

Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева

На проведение чего-то грандиозного у краевого управления по пищевой промышленности нет бюджета. Сами компании, видимо, выгоды в этих событиях не видят, поэтому постепенно от них отказываются.

Чем заменят «АлтайФест»

На «Барнаульском пивоваренном заводе» подчеркивают, что фестиваль напитков не является для предприятия основным.

Алексей Рыбников,

генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

В июле мы проводим фестиваль авторской песни в селе Акулово, конечно же, удивим жителей Барнаула на юбилей города. Буквально на днях наш завод выступил генеральным партнером автогонок на Барнаульском ипподроме, а также в Павловском районе, где будут не только зрелищные соревнования на внедорожниках, но и семейно-развлекательная программа в рамках празднования Масленицы. И таких сюрпризов для жителей Алтайского края мы подготовили немало.

Как прошел фестиваль напитков «Алтайфест-2019» Дмитрий Лямзин

«Волчихинские напитки» в 2020 году намерены вновь провести фестиваль на базе отдыха «Гуселетовские озера», сделав его традиционным.

Свой праздник напитков с ресторанными дегустациями намерен провести «Курорт Белокуриха». В компании обещают со временем сделать его не менее запоминающимся, чем «АлтайФест».