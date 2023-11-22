Отключения света, планы Wildberries и новый «туберкулез». Что произошло в Алтайском крае 22 ноября

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- Пока одни жители Алтайского края пытаются защитить бездомных собак от живодерства, другие сами становятся их жертвой. Почитайте разные истории и мнения о том, почему все это продолжает происходить.
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