Зима все. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшее время

На сайте Алтайского гидрометцентра опубликовали прогноз на ближайшие два дня, по нему уже можно заметить, что температура идет на повышение и достигает 0 градусов. Также обещают снег, но мокрый.
Ветер, по сравнению с выходными, стих. Порывы обещают до 14-16 м/с.
В столице региона погода не отличается, но барнаульцам снег не прогнозирует. Вместо него дождь.
GISMETЕO также отметил, что ближайшие 10 дней барнаульцев ожидает лишь повышение температуры. Максимальная температура 30 ноября составит +4 градуса. И даже 1 декабря температура будет со знаком "+".
Ранее сообщалось о резком похолодании в шести регионах страны.