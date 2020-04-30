Открылись и закрылись. История барнаульского кафе, которое «удачно» распахнуло двери в канун пандемии

Если ваша карета в полночь превратилась в тыкву, не спешите ее выбрасывать. Лучше отнесите овощ в кафе здорового питания «Кунжут и тыква», где из него приготовят полезный суп. Заведение успело проработать считанные часы и попало под пресс ограничительных мероприятий из-за пандемии. Марина Белоусова, консультант по правильному питанию кафе, рассказала altapress.ru, как команда умудрилась не потерять оптимизма от таких новостей.

Что за кунжут и что за тыква

Ярко-оранжевая тыква на вывеске заведения привлекает взгляды прохожих, хоть и попасть в него теперь нельзя. В кухне правильного питания «Кунжут и тыква» нет картошки фри и газировки.

Зато есть картофель на пару и свежевыжатый сок. Главная задача, которую поставили перед собой владельцы, — приобщить людей к правильному питанию без насилия над собой.

Марина Белоусова,

консультант по правильному питанию кафе «Кунжут и тыква»:

Это больше любимое дитя, чем предприятие общественного питания. Нам хотелось сделать в Барнауле такое место, где можно поесть правильно, но от души: не ограничивая себя и с удовольствием.

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

Марина — специалист по аюрведе, традиционной индийской медицине. Она знает все о правильном питании, совместимости продуктов, специях и ароматах. Раньше вместе со Светланой Кузнецовой — «главным драйвером кухни» — они увлекались выпечкой цельнозернового хлеба.

Продукт получился таким вкусным, что в один прекрасный день Светлана предложила накормить «божественным хлебушком» и других. Так появилась идея кухни правильного питания.

К единомышленникам присоединилась Лариса Пономарева, став финансовым директором. Она не только умела считать деньги, но и, так же как Марина и Светлана, поддерживала идею здорового питания. А вскоре в «штаб» вошли шеф-повар Владимир, повар Наталья, мойщик посуды и администратор.

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

Гармония и диковинка

Кафе было названо в честь овоща и приправы не просто так.

Марина Белоусова,

консультант по правильному питанию кафе «Кунжут и тыква»:

Тыква — очень благостный, гармоничный овощ, который можно употреблять в сыром виде и использовать в приготовлении супов, гарниров, десертов. В нашем понимании тыква — символ солнца, щедрости и доброты. А кунжут — это, наоборот, что-то неизведанное, привлекательное, диковинное. В Индии кунжут считается средством, обеспечивающим жизненный рост и бессмертие. Он также универсален в использовании.

Конкуренция в сегменте здорового питания в Барнауле небольшая. Как немного и желающих отказаться от гамбургера в пользу тыквенного супчика. Однако Марина Белоусова надеется, что таких людей может стать больше, тогда-то они и вспомнят о кухне правильного питания.

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

Для команды организация предприятия — первый подобный опыт, поэтому всем хотелось, чтобы «было идеально, как в тетрадке у отличника». Благодаря вытянутому залу в помещении организовали открытую кухню.

Для посетителей расставили оранжевые диваны, похожие на дольки тыквы, в интерьере сделали акцент на деревянные детали.

27 марта кафе «Кунжут и тыква» распахнуло двери для гостей…

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

Долгожданное открытие и неожиданное закрытие

Сейчас интерьером любуются только сотрудники «Кунжута и тыквы». Кафе открылось накануне объявления ограничительных мер из-за пандемии, и поэтому проработало в штатном режиме совсем чуть-чуть.

Для команды карантин стал непростым испытанием, многие планы подверглись срочной коррекции. Зал закрыли, наладили доставку, работать стали только навынос.

Марина Белоусова,

консультант по правильному питанию кафе «Кунжут и тыква»:

Конечно, мы не так себе представляли работу кафе. Пришлось в экстренном порядке организовывать доставку. Счастливы, что удается работать даже в такие непростые времена. Главное, чтобы все были здоровы!

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

Сейчас заведение работает по предзаказу. Вечером в кафе принимают заказы, а на следующий день с 12:00 до 14:00 приготовленные блюда выдают посетителям или развозят по адресам. Меню выставляется в Instagram.

Также сотрудники делятся с подписчиками советами по здоровому образу жизни, рассказывают о пользе овощей и фруктов и публикуют фотографии.

Кормят не только тыквой

Меню кафе удивляет. Здесь можно найти «селедку под шубой» без селедки и творожные сырки без творога. Их заменяют более полезными аналогами, такими как водоросли нори и пшенная крупа.

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru. Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru. Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru. Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru. Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

В первую очередь кафе рассчитано на людей, заботящихся о своем здоровье. Среди клиентов — спортсмены, вегетарианцы и сыроеды. А также люди, практикующие йогу и сидящие на диете. Однако в «Кунжуте и тыкве» рады и «обычным» барнаульцам. Блюда кафе заказывают те, кто работает рядом или живет неподалеку.

Еда готовится на пару или запекается, используются натуральные ингредиенты. Так, вместо майонеза добавляют соус на основе подсолнечных семечек, а сахар в сладостях заменяют фруктами и сиропом топинамбура.

Такие необычные продукты, как зеленая гречка или кокосовое масло, нельзя найти в обычном магазине, поэтому часть ингредиентов кухня заказывает у интернет-поставщиков. Обычные овощи и фрукты покупает у местных производителей.

Кунжут и тыква. Предоставлено altapress.ru.

У «Кунжута и тыквы» есть варианты меню для вегетарианцев, сыроедов, людей, не переносящих глютен, и просто здоровые блюда. Также тут можно найти рецепты блюд из разных культур, например хумуса — закуски, традиционной для Израиля и стран Ближнего Востока, индийского супа дал и русских пирогов с капустой. А для мясоедов тут приготовят нежирную говядину, курицу или индейку.

Пандемия коронавируса хорошо «проехалась» по молодому проекту. В подобной ситуации оказались и многие другие заведения. Они вынуждены либо временно закрываться, либо переходить на новый формат обслуживания. Команда «Кунжута и тыквы» не теряет оптимизма, ведь и правда — главное, чтобы все были здоровы.

Юлия Дильман