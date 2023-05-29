Открыта запись на РЕТРИТ в Горном Алтае — самое ресурсное и наполняющее событие этого лета

Каждый, кто хоть раз чувствовал полное расслабление, ощущал каждой клеточкой тела гармонию и покой внутри, испытывал мурашки по коже от осознания чего-то великого и неизведанного, ищет способ испытать эти ощущения снова.
Но в современном ритме жизни это сделать довольно тяжело. У нас множество обязанностей: работа, дом, дети. Кипа задач, которые валятся как из рога изобилия. Мы делаем дела на автомате, порой не испытывая удовлетворения, занимаясь чем-то лишь из необходимости.
И где тут найти время, чтобы выдохнуть?
Наше тело и душа просит замедлиться, оглядеться и подумать о жизни.
А обстоятельства не позволяют этого сделать.
Но пора изменить эти обстоятельства! И вырваться из замкнутого круга.
Мы рады вам в этом помочь и хотим объявить о записи на РЕТРИТ в Горном Алтае «Трансформация 2023»!
Это идеальные условия для перезагрузки - среди бескрайних гор на берегу величественной Катуни, вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы почувствуете свое истинное «Я».
Вас ждет:
- 7 дней на лоне природы, в комфортных условиях одной из лучших баз Горного Алтая
- 30 мастер-классов и лекций
- 50 участников, среди которых найдутся люди, схожие по интересам и взглядам на жизнь
- 6 спикеров, что помогут в духовном и личностном росте
- 2 выезда по сакральным местам, где ощущается присутствие высших сил
- 10 кураторов, которые окружат вас своим вниманием и заботой
Вы получите:
- Бесплатный трансфер от аэропорта до базы отдыха и обратно
- Выезды в комфортабельных автобусах
- Проживание в уютных домиках
- Закрытые лекции от спикеров ретрита на темы духовного роста
- Мастер-класс по созданию мандалы с сопровождением от Елены Карловой
- Бокс необходимых материалов для создания мандалы
- Завтраки включены в стоимость
Все время ретрита вы будете находиться в поле Елены Карловой.
Перенимать ее мудрость и опыт создания мандал. Под чутким руководством создадите свою личную мандалу «Удачи и новых возможностей».
Это не просто творческая встреча в горах. Это мощная проработка вашего мышления.
Каких результатов вы достигнете:
- Отдохнёте и зарядитесь положительной энергией
- Откроете свой творческий потенциал, который дремлет в рутине ежедневной суеты
- Познакомитесь со своими единомышленниками
- Создадите самую удивительную мандалу под руководством художницы и автора ретрита Елены Карловой в древней технике золочения
- Посетите места силы Горного Алтая
Подробную программу ретрита, смотрите на сайте:
https://retritaltay.ru/?utm_source=altaipress&utm_medium=presse&utm_campaign=retrit
Даты: 23-29 июля 2023 г.
Место: база "Турсиб"
Количество мест ограничено.
Вы можете позвонить нам в отдел службы заботы:
Светлана +7 (980) 800 59-97
Кристина + 7 (980) 800 59-96
Назовите ПРОМОКОД: "ПОРТАЛ1" и получите гарантированный подарок при покупке билета на ретрит.
Смотрите актуальные новости про ретрит в наших социальных сетях:
https://m.vk.com/elenakarlova_ru
https://m.ok.ru/elenakarlova
https://t.me/ed_liberta_elenakarlova