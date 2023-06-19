19 июня
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Жизнь

Открытие пляжного сезона в Барнауле перенесли из-за уровня Оби

Официальное открытие пляжей в Барнауле перенесли из-за уровня Оби, который продолжает расти, сообщают "Вести Алтай".

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

До критической отметки уровню реки осталось подняться всего на три см - сейчас он составляет 557 см.

В других водоемах и реках, напротив, ситуация стабилизируется. Например, Катунь у Сросток за последние сутки стала ниже на 16 см.

Бия у наукограда и вовсе опустилась на 28 см. Однако и там открытие пляжей, которое планировали в ближайшие дни, все равно перенесли.

Новой точной даты открытия как бийских, так и барнаульских пляжей пока нет.

Сначала вода должна сойти окончательно. Затем возьмут пробы песка, прорыхлят и установят мусорные баки.

Санитарная служба собирается убедиться в полной безопасности пребывания отдыхающих у воды.

Ранее на Телецком озере распустились "подводные сады".

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