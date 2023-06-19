Открытие пляжного сезона в Барнауле перенесли из-за уровня Оби

До критической отметки уровню реки осталось подняться всего на три см - сейчас он составляет 557 см.
В других водоемах и реках, напротив, ситуация стабилизируется. Например, Катунь у Сросток за последние сутки стала ниже на 16 см.
Бия у наукограда и вовсе опустилась на 28 см. Однако и там открытие пляжей, которое планировали в ближайшие дни, все равно перенесли.
Новой точной даты открытия как бийских, так и барнаульских пляжей пока нет.
Сначала вода должна сойти окончательно. Затем возьмут пробы песка, прорыхлят и установят мусорные баки.
Санитарная служба собирается убедиться в полной безопасности пребывания отдыхающих у воды.