Откуда в Барнауле лучше всего посмотреть авиашоу

18 сентября авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» проведет тренировку над акваторией Оби, а 19 сентября там же состоится зрелищное авиашоу. Рассказываем, с какой точки лучше всего можно будет посмотреть программу.

Авиавшоу 19 сентября стартует в 17:00 (репетиция 18 сентября примерно в 13:00). Идеальное место для наслаждения фигурами высшего пилотажа — набережная Оби.

Также шоу хорошо будет видно с террас Нагорного парка и с правого берега.

Движение по Новому мосту на час перекроют.

«Большая просьба к жителям: отказаться от использования квадрокоптеров и запуска воздушных шаров. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов», — сообщил «КП — Барнаул» глава комитета по культуре Валерий Паршков.

Также в День города на набережной пройдет фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES», где выступят рок-коллективы.

В 21:00 начнется 12-минутный салют. Его запустят с баржи.