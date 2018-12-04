Таинственная Атлантида: что о ней известно и где ее пытаются найти

Споры о существовании таинственной страны Атлантиды идут уже на протяжении тысячелетий. Даже известное выражение «Платон мне друг, но истина дороже» восходит к дискуссии об этой древней цивилизации. Рассказываем, при чем здесь Платон, что известно об Атлантиде и где ее ищут исследователи.

Откуда взялось предание об Атлантиде?

Предание об Атлантиде хранят два труда Платона: это диалоги «Критий» и «Тимей». История таинственной страны в обоих произведениях изложена от лица Крития — прадеда Платона. Ему ее рассказал дед, а деду — Солон, который узнал об Атлантиде от египетского жреца, сообщает «Вокруг света».

Жрец в своем рассказе ссылался на священные тексты. По его словам, Атлантида — это могучая страна, которая погибла «в один ужасный день и одну ночь». Ее населяли атланты — бесстрашный и могучий народ, который создал великую цивилизацию и вел войну с неким праафинским государством.

Где находится Атлантида?

По словам Платона, Атлантида находилась «за Геркулесовыми Столпами», в Атлантическом океане за Гибралтаром, пишет «Кругосвет».

Исследователи тайны Атлантиды называют самые разные места, где искать затерянную страну: не только в Атлантическом океане, но и в Северном море, Южной Америке, Средиземноморье, Бразилии, Скандинавии, Палестине, в проливе Па-де-Кале.

Руины. Океан. Рыбы СС0

Когда погибла Атлантида и что с ней случилось?

По легенде, Атлантида погибла около 12 тысяч лет назад, погрузившись в пучину океана из-за глобальной природной катастрофы. Это произошло примерно между 9750 и 8570 годами до нашей эры.

Площадь и население Атлантиды

В письме доктора Николая Жирова Эджертону Сайксу от 1957 года говорится, что по грубым подсчетам, исходя из информации Платона, площадь Атлантиды составляла не более 100 тысяч квадратных метров: более 2 тысяч км в длину, и 500 км или меньше — в ширину.

Население Атлантиды составляло около 6. млн человек (это число определяют на основании численности армии).

Руины. Гроза. Дождь СС0

Существовала ли Атлантида на самом деле?

Никто не может до сих пор точно сказать, существовала ли когда-то Атлантида.

Есть мнение, что Платон полностью выдумал Атлантиду. В его диалогах — множество элементов мифологического повествования: например, о царях Атлантиды говорится, что они ведут свой род от Посейдона. На это обращает статья «Мифологическое в платоновском рассказе об Атлантиде».

Те, кто считают рассказ Платона правдивым, строят гипотезы: где находилась Атлантида и отчего погибла. Популярна версия о гибели этого государства из-за сильнейшего землетрясения, цунами и (или) извержения вулкана,. Есть и более экзотические версии: падение кометы или астероида.

Океан. Волна СС0

Где ищут Атлантиду сегодня?

С конца 19 века стала популярной версия академика Авраама Норова о том, что Атлантида была островом в Средиземноморье. Исследователи обращают внимание на острова Крит и Тира (Стронгеле), культура которых погибла при катастрофическом извержении вулкана за 1,5 тысячи лет до нашей эры.

Но есть несовпадение: по Платону, Атлантида исчезла между 9750 и 8570 годами до нашей эры.

При этом против платоновской версии о том, что страна находилась в Атлантике, говорят данные геологии. Миллионы лет в районе Атлантического океана не было опусканий или поднятий земной коры.

Но с другой стороны, платоновское время гибели Атлантиды соответствует концу последнего ледникового периода. А уровень Мирового океана в это время был ниже, чем сейчас.