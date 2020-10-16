Отлученный от церкви схиигумен Сергий открыл новый храм

Бывший схиигумен Сергий (Романов), лишенный сана и отлученный от церкви, открыл новый храм на территории Среднеуральского монастыря — он все еще находится под его контролем.

Сергий рассказал, что храм рассчитан на 4 тыс. человек.

Люди, пришедшие на церемонию, не носили масок для защиты от коронавируса.

В апреле на YouTube-канале «Движение царский крест» опубликовали запись проповеди отца Сергия (Романова). В ней он назвал ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», а саму инфекцию — несуществующей, пишет polit.ru.

После этого Екатеринбургская епархия запретила его в служении, он также должен был предстать перед церковным судом. После схиигумен Сергий занял Среднеуральский женский монастырь и выставил круглосуточную охрану из казаков. Они не пропускали на территорию монастыря ни руководство Екатеринбургской епархии, ни журналистов, но давали пройти паломникам.

Сергий начал вести проповеди, несмотря на запрет.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схиигумена Сергия (Романова).

Следственное управление СК по Свердловской области начало доследственную проверку по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре