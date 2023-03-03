Отмененный в Бийске рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в другом городе

В сообществе «Унесенные Ветром Сибири», которое помогало людям вернуть деньги за билеты, рассказали о вероятном переносе рок-фестиваля.
Новое возможное место проведения — аэродром «Мочище» в 15 км от Новосибирска.
На сайте фестиваля пишут, что «Ветер Сибири» пройдет 11−13 августа. Пока организаторы не меняли места проведения — аэропорт Бийска.
Напомним, что на фестивале должны были выступать «Звери», «Сплин», «Агата Кристи» и другие рок-музыканты.
Ранее в соцсетях негодовали из-за внезапного переноса рок-фестиваля «Ветер Сибири».