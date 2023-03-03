3 марта
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Жизнь

Отмененный в Бийске рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в другом городе

В прошлом году «Ветер Сибири» отменили из-за коронавирусных ограничений. Фестиваль должен был проходить в Бийске.

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

В сообществе «Унесенные Ветром Сибири», которое помогало людям вернуть деньги за билеты, рассказали о вероятном переносе рок-фестиваля.

Новое возможное место проведения — аэродром «Мочище» в 15 км от Новосибирска.

На сайте фестиваля пишут, что «Ветер Сибири» пройдет 11−13 августа. Пока организаторы не меняли места проведения — аэропорт Бийска.

Напомним, что на фестивале должны были выступать «Звери», «Сплин», «Агата Кристи» и другие рок-музыканты.

Ранее в соцсетях негодовали из-за внезапного переноса рок-фестиваля «Ветер Сибири».

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