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Жизнь

Отменили приговор сибирским следователям, выбивавшим признание электрошокером

В Красноярском крае отменили приговор двум сотрудникам СК, осужденным за избиения и пытки двух 18-летних подозреваемых, сообщает ТАСС.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

В апреле 2019 года следователи заподозрили в краже ноутбука двух 18-летних жителей поселка Пинчуга.

Молодых людей избили, а также пытали с помощью элетрошокера и наручников, требуя признаться в краже.

Пострадавшие рассказали родителям, после чего инцидентом занялись правоохранительные органы.

В мае 2020 года следователей обвинили в превышении должностных полномочий. Суд приговорил их к 3,5 и 4 годам лишения свободы.

Накануне приговор отменили из-за «нарушений общих условий судебного разбирательства и принципа состязательности сторон».

«Отправили дело на новое рассмотрение в тот же суд Богучанского района в новом составе», — рассказали в краевом суде.

Следователям избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Иркутске на 4 года осудили полицейских, убивших рэпера при попытке разбудить электрошокером.

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