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Жизнь

Сибирских полицейских, убивших рэпера при попытке разбудить электрошокером, осудили на 4 года

В Иркутске два бывших полицейских получили по 4 года колонии за применение электрошокера для того, чтобы разбудить пассажира такси, сообщает ТАСС.

Электрошокер.
Электрошокер.
СС0

Напомним, инцидент произошел ночью 15 февраля. В региональном МВД отметили, что сотрудники ППС «применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований».

Мать погибшего рассказала, что 24-летний сын на такси ехал из ночного клуба домой, он был сильно пьян и заснул по дороге.

Водитель не смог разбудить пассажира и подъехал к полицейским, а те решили разбудить электрошокером. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

«Вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств <…> Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в Октябрьском райсуде Иркутска.

Также на 2 года запретили трудиться в правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления, заниматься охранной и детективной деятельностью.

Ранее в Новосибирской области полицейский после пропажи теленка пытал скотника электрошокером.

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