Сибирский полицейский 1 апреля пытал скотника током за «надуманную» кражу теленка

Вечером 1 апреля в отделение полиции доставил бывшего скотника фермы в селе Тычкино, где накануне пропал теленок.
«Сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил электрошоковое устройство», — рассказали в ведомстве.
После этого 47-летний мужчина обратился в СК. Его заявление о пытках подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы.
Полицейского задержали и отправили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы — за превышение должностных полномочий с применением спецсредств.
Ранее в Бурятии дело об изнасиловании подростка тремя полицейскими дошло до суда — выбивали признание в краже.