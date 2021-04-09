9 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирский полицейский 1 апреля пытал скотника током за «надуманную» кражу теленка

В Новосибирской области полицейский, полагаясь на интуицию, обвинил мужчину в краже животного и выбивал признание, сообщает региональный СК.

Теленок.
Теленок.
pixabay

Вечером 1 апреля в отделение полиции доставил бывшего скотника фермы в селе Тычкино, где накануне пропал теленок.

«Сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил электрошоковое устройство», — рассказали в ведомстве.

После этого 47-летний мужчина обратился в СК. Его заявление о пытках подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Полицейского задержали и отправили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы — за превышение должностных полномочий с применением спецсредств.

Ранее в Бурятии дело об изнасиловании подростка тремя полицейскими дошло до суда — выбивали признание в краже.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость