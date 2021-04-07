Дело об изнасиловании подростка тремя полицейскими дошло до суда в Сибири

В Бурятии суд ждет троих бывших полицейских, которых обвинили в сексуальном насилии над подростком после незаконного задержания, пишет « Сибирь.Реалии ».

Напомним, громкая история началась 4 июля 2020 года, когда в больницу обратился 17-летний подросток с телесными повреждениями, сообщив, что над ним издевались полицейские.

Юношу задержали на улице без каких-либо оснований. После закрыли в кабинете и стали требовать, чтобы он сознался в чужих преступлениях, к которым не имел никакого отношения.

После избиения надругались с использованием бутылки — разорвали прямую кишку, травму подтвердили медики.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с применением недозволенных методов дознания. По данным следствия, 4 июля 2020 года около полудня обвиняемые сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения», — сообщили бурятском СК.

Сестра подростка ранее рассказала изданию, что полицейские предлагали семье миллион рублей за то, чтобы забрали заявление.

В СК подтвердили, что изначально арестованных на два месяца полицейских суд во время расследования отпустил под домашний арест.

Ранее молодой бурятский полицейский пакетом «выдушил» признание из 51-летней женщины — надевал полиэтиленовый пакет на голову и бил в грудь.