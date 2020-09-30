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Происшествия

Молодой полицейский пакетом «выдушил» признание из 51-летней сибирячки

В Бурятии сотрудника полиции подозревают в пытках женщины, от которой по-быстрому решили получить признание в краже, сообщает региональный СК.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент произошел 10 августа 2020 года в Северобайкальске. В превышении полномочий с применением насилия обвинили замначальника отдела уголовного розыска.

«29-летний подозреваемый сотрудник в служебном кабинете применил недозволенные методы дознания к 51-летней местной жительнице, которую доставили в отдел полиции в рамках проверки, проводимой по заявлению ее знакомых о краже двух мобильных телефонов», — рассказали в ведомстве.

Женщина отрицала свою причастность к краже. Тогда полицейский в присутствии двух подчиненных «выбил признание».

После женщину отпустили. Она обратилась в больницу и написала заявление на «мучителя».

Как уточняет «Ариг Ус online», на женщину надевали полиэтиленовый пакет, перекрывая доступ к кислороду, при этом били в грудь.

Примечательно, что в Бурятии также расследуют дело в отношении троих полицейских, которых обвинили «в изнасиловании подростка», не пожелавшего сознаваться в чужих кражах.

Ранее житель Москвы создал квест, чтобы привлечь внимание к полицейскому беспределу в сибирском городке.

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