Отменили спектакль «Война и мир» Вахтанговского театра в Санкт-Петербурге

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отменил запланированные на 30 сентября, 1 и 2 октября показы в Санкт-Петербурге спектакля «Война и мир» литовского режиссера Римаса Туминаса.
На сайте театра опубликовали письмо главе Александровского театра Сергею Емельянову, в котором говорится, что гастроли в Культурную столицу не состоятся по техническим причинам.
Письмо их Ваахтнговского театра.
Сайт Вахтанговского театра.
В Барнаул вахтанговские актеры все еще планируют ехать. Билеты можно купить на kassy.ru.
Напомним, театр приедет со спектаклем в Барнаул 3−6 декабря. Горожане уже раскупили билеты на первый день.