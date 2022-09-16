18 сентября
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Жизнь

Отменили спектакль «Война и мир» Вахтанговского театра в Санкт-Петербурге

Гастроли Вахтанговского театра в Санкт-Петербург отменили по техническим причинам.

В Барнауле впервые показали спектакль "Онегин" театра им. Вахтангова
В Барнауле впервые показали спектакль "Онегин" театра им. Вахтангова
Анна Зайкова

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отменил запланированные на 30 сентября, 1 и 2 октября показы в Санкт-Петербурге спектакля «Война и мир» литовского режиссера Римаса Туминаса.

На сайте театра опубликовали письмо главе Александровского театра Сергею Емельянову, в котором говорится, что гастроли в Культурную столицу не состоятся по техническим причинам.

Письмо их Ваахтнговского театра.
Письмо их Ваахтнговского театра.
Сайт Вахтанговского театра.

В Барнаул вахтанговские актеры все еще планируют ехать. Билеты можно купить на kassy.ru.

Напомним, театр приедет со спектаклем в Барнаул 3−6 декабря. Горожане уже раскупили билеты на первый день.

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