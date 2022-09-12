Стало известно, когда можно будет купить билеты на спектакль театра Вахтангова, который выступит в Барнауле

Гастроли приурочены к 85-летию Алтайского края.
Выступит прославленный московский театр 3, 4, 5 и 6 декабря. Спектакль идёт почти 5 часов с двумя антрактами, сообщается в соцсетях театра.
В нём заняты ведущие актёры театра — Андрей Ильин, Евгений Князев, Людмила Максакова, Ирина Купченко и другие звезды театра и кино.
Билеты будут стоить от двух до пяти тыс. рублей. Их можно будет купить по Пушкинской карте.
Ранее театр драмы озвучил планы на будущий сезон. Какие громкие премьеры ждут театралов — можно почитать здесь.