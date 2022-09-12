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Жизнь

Стало известно, когда можно будет купить билеты на спектакль театра Вахтангова, который выступит в Барнауле

14 сентября в 10 утра стартуют продажи билетов на спектакль Вахтанговского театра «Война и мир» по эпопее Льва Толстого. Гастроли пройдут в театре драмы им. Шукшина в Барнауле.

В Барнауле впервые показали спектакль "Онегин" театра им. Вахтангова
В Барнауле впервые показали спектакль "Онегин" театра им. Вахтангова
Анна Зайкова

Гастроли приурочены к 85-летию Алтайского края.

Выступит прославленный московский театр 3, 4, 5 и 6 декабря. Спектакль идёт почти 5 часов с двумя антрактами, сообщается в соцсетях театра.

В нём заняты ведущие актёры театра — Андрей Ильин, Евгений Князев, Людмила Максакова, Ирина Купченко и другие звезды театра и кино.

Билеты будут стоить от двух до пяти тыс. рублей. Их можно будет купить по Пушкинской карте.

Ранее театр драмы озвучил планы на будущий сезон. Какие громкие премьеры ждут театралов — можно почитать здесь.

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