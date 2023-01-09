Отменили все автобусные рейсы по региональным трассам в Алтайском крае

Также В МЧС сообщили, что открыли трассу Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы с Республикой Казахстан.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169,
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59,
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10,
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
Ранее два дня подряд перекрывали трассы в Алтайском крае из-за непогоды.
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