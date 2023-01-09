9 января
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Жизнь

Отменили все автобусные рейсы по региональным трассам в Алтайском крае

Из-за гололеда и сильного бокового ветра 9 января в Алтайском крае отменили все автобусные рейсы по региональным автодорогам, сообщили в минтрансе края.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Также В МЧС сообщили, что открыли трассу Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы с Республикой Казахстан.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169,
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59,
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10,
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

Ранее два дня подряд перекрывали трассы в Алтайском крае из-за непогоды.

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