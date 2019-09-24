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Жизнь

Отопительный сезон: дизайнеры одели куриц в модные шапочки и свитера

С наступлением холодов начинают утепляться не только люди, но и домашние питомцы. Уже давно хозяева запасаются свитерами и курточками для собак на осенне-зимний период.

Петух.
Петух.
Ирина Пергаева

Американские дизайнеры начали активно продвигать идею — домашние куры тоже мерзнут, а потому хозяевам стоит позаботиться о комфорте пернатых и приобрести им что-то теплое.

Так в моду и вошли вязаные шапочки и свитера для кур.

И теперь к каждому новому осенне-зимнему сезону десятки (а то и сотни) мастеров вяжут и шьют одежду для домашней птицы, пишет mail.ru. А владельцы с удовольствием одевают своих питомцев и публикуют фото.

Отопительный сезон

Тепло в дома барнаульцев начнут подавать с 25 сентября. Постановление об этом подписали в администрации города.

В мэрии сообщили, что особое внимание при запуске тепла уделят социальным объектам — детским садам, школам и больницам.

Также в администрации напоминают, что подача тепла в жилые дома происходит по заявкам. Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение.

Если сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.

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