Отремонтированные к приезду Путина фасады домов начали «таять вместе со снегом» в Омске

Жители Омска рассказывают в паблике « ЧП Омск » о недолговечности ремонта домов, проведенного к приезду президента России Владимира Путина в ноябре 2019 года.

Обновленные фасады домов на улицах Омска начали рушиться, штукатурка отваливается. По словам автора фото, ремонт не продержался и до весны — часть балкона просто отвалилась.

«Вся красота этих домов, сданная после ремонта в ноябре 2019 года, стала таять вместе со снегом. А ведь жители этих домов обрадовались — лет 30 минимум дома не получали и ремонта, и вот оно! Но! Видимо то, что строили раньше лучше не трогать: материалы сейчас не те, да и в морозы лепить не надо. Что же делать?» — написал один из жителей города.

Как пишет Om1.ru, опубликованная фотография с рушащимся балконом сделана у дома по улице Богдана Хмельницкого, 192.

В департаменте городского хозяйства администрации города изданию сообщили, что ремонт выполняла фирма, которую самостоятельно наняла управляющая компания.

«По условиям контракта ответственность за качество выполненных на объекте работ в течение 5 лет несет подрядная организация. Проведение претензионной работы к качеству выполненных работ по капитальному ремонту фасада <…> возлагается на заказчика работ, который в случае недостижения согласия с подрядной организацией вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов», — разъяснили в департаменте.

Местные жители в комментариях отмечают, что дело не материалах, которые якобы некачественные, а причина — нарушение технологии и наплевательское отношение ко всему, кроме своих карманов.

«Если руки из пятой точки, да плюс сворованные стройматериалы — имеем то, что имеем. Воровство, безответственность, нарушение технологии работ, безнаказанность плюс халдеи и плебеи. Результат не заставил себя ждать», — уверен один из комментаторов.

Напомним, Путин в ноябре 2019 года прилетал в Омск, где проходил Российско-Казахстанский форум. В соцсетях сообщали, что к приезду президента «покрасили траву» возле хоккейной академии «Авангард».