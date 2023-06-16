Отрезаны от цивилизации. Жители Каменского района просят построить автодорожный мост через Обь

"На дворе 21 век. В других районах создаются условия для жизни, а у нас как будто жизнь остановилась. И никакого просвета...", – пишут жители сел, расположенных на правом берегу Оби. Ст. Плотинная, с. Аллак, д. Духовая, п. 3-й Интернационал, с. Верх-Аллак, п. Михайловка, с. Дресвянка, с. Столбово, с. Ключи, с. Малетино, с. Соколово, разъезд Родина — жители этих населенных пунктов Каменского района собрали больше 300 подписей, чтобы, наконец, власти их услышали.

Не просто письмо, а мольбу о помощи, заявители прислали депутату Госдумы Александру Терентьеву. Читаешь, и просто не верится, что в таких условиях живут эти люди. Или выживают, словно Робинзоны Крузо.

Весной и осенью в период ледостава и ледохода на Оби у населения серьезные проблемы. Студентам учебных заведений невозможно добраться на выходные домой. Родители, дети которых желают учиться в музыкальной или художественной школах, не могут привезти детей в Камень-на-Оби. Попасть в больницу на обследование — проблема. Лекарств в аптеках или не хватает, или нет совсем. Даже мертвых доставить в морг и на кладбище крайне сложно,— рассказывают о своем бытии селяне.

По их словам, электричка ходит рано утром и вечером, когда уже все закрыто. Если, к примеру, человека выписали из стационара, он вынужден пережидать до утра, где получится, чтобы дождаться рейса следующего дня. Воздушная подушка "Пегас" ходит всего раз в час — собираются большие очереди, люди стоят в них по 2-3 часа, опаздывают на работу. Так и живут в постоянной гонке за возможностью попасть в город.

У нас большая надежда на вас, Александр Васильевич, — пишут заявители депутату. — Со строительством моста у селян появится возможность устраиваться на работу в городе, своевременно посещать поликлинику, возить детей на экскурсии, в кинотеатр, музей, выезжать на рынок для реализации своей продукции с подворий.

Одним словом, появиться возможность ЖИТЬ.

Александр Терентьев, в связи с высокой социальной значимостью вопроса, уже обратился к Губернатору края, чтобы выяснить, какова позиция Правительства по данному вопросу и какие меры предпринимает власть для решения сложившейся ситуации.