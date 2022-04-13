Отсыпать в чужую казну. Как барнаульцы, разъехавшиеся жить по разным концам света, платят там налоги

Корреспондент altapress.ru пообщался с бывшими жителями краевой столицы о налогах для физических лиц в их новом месте жительства. Рассказываем, в какой стране на налоги придется «отщипнуть» аж половину зарплаты, а где сборы составят 0%.

Татьяна Олсен , Норвегия

— Однажды в Facebook я познакомилась с «викингом». Сначала он приехал ко мне в Барнаул, потом я к нему в Берген. И все: влюбленность-окрыленность! Там я и осталась. В 2014 году мы поженились.

Я получила постоянный вид на жительство. Единственное, в чем он меня ограничивает, так это в голосовании на уровне страны. А в плане налогов у меня все так же, как и у граждан.

В Норвегии прогрессивная система налогообложения. Это значит, что процент уплачиваемого зависит от доходов резидента. Тут нужно сразу сказать, что если физическое лицо зарабатывает меньше 50 тыс. крон в год (447 тыс. рублей), то для него ставка подоходного — нулевая.

Татьяна Олсен. Предоставлено altapress.ru.

В тех случаях, когда ежегодный доход превышает эту сумму, приходится отдавать до 50% от зарплаты. В то же время при расчете учитывается очень много переменных: семейное положение, наличие детей, кредитов и многое другое.

Точно просчитать размер ставки можно с помощью калькулятора на сайте налоговой службы. Вычет происходит автоматически.

Также я сталкивалась с налогами на имущество и на продажу недвижимости. С ними все так сложно, что не запутается только гений.

Татьяна Олсен. Предоставлено altapress.ru.

Начнем с того, что в обоих случаях все считается индивидуально. Исходя из материального положения плательщика, профессии, возраста и так далее. Каждый регион решает по-своему, сколько нужно взыскать.

Отдельно можно остановиться на налоге на продажу. Тут попроще. Если семья жила в квартире год и дольше, ничего платить не надо.

А вот тем, кто даже «обжить» имущество не успел, придется отдать государству до 48% от стоимости недвижимости. Вообще, в Норвегии очень сложно найти человека, который сможет объяснить что-то по поводу налогов.

Татьяна Олсен. Предоставлено altapress.ru.

Как правило, люди заходят на сайт службы и разбираются во всем сами. И это, по-моему, единственный верный вариант. Поскольку при расчетах учитывается очень много персональных параметров.

Анна Гэрольд , США

— В 2011 году я поступила в бизнес-школу в Нью-Йорке. Потом устроилась на работу, вышла замуж. Скажу честно: поскольку я переехала довольно юной, то с налогами на родине не сталкивалась. Так что, сравнить российскую и американскую системы не смогу.

В США трехступенчатая система всех налогов. Они высчитываются на уровне страны, штата и муниципалитета. Процент подоходного налога обуславливается суммой ежегодного заработка.

Например, если человек получает не более 10 тыс. долларов в год, он отдает 10% в федеральную казну. Штат высчитывает от 4 до 11%. Муниципальная часть колеблется в зависимости от проживания.

Анна Гэрольд. Предоставлено altapress.ru.

Еще есть сбор на социальное страхование — 6,2% и медицину — 1,45%. Они вычитаются из зарплаты физлица каждый месяц. В случае тяжелого материального положения применяются различные льготы.

Что интересно, в американских магазинах цены на все, что угодно, указаны без их аналога НДС. Его добавляют уже на кассе.

Первое время после переезда было очень непривычно. Приходилось всегда держать в голове, что придется заплатить за покупки больше, чем рассчитываешь. В штате Нью-Йорк Sales Tax составляет 8,875%. А в некоторых — его вообще нет.

Нью-Йорк. Предоставлено altapress.ru.

Русские, кстати, очень любят заказывать айфоны в Америке, потому что «дешевле». Но, на самом деле, так только кажется. Ведь цена указана без налога и доставки.

Также в Штатах высокая «дань» за имущество. Это объясняется тем, что школы и полицейские участки в конкретном районе оплачиваются из этих налогов.

Поэтому люди тщательно выбирают штат и город, когда собираются переехать. Например, самая низкая плата за владение недвижимостью — в Алабаме, она составляет 0,43%.

Штаты , где нет подоходного налога Аляска

Флорида

Невада

Нью-Гэмпшир

Южная Дакота

Теннесси

Техас

Вашингтон

Вайоминг

В США можно заплатить все налоги с помощью трех сервисов. Резидент сам выбирает наиболее удобный. Очень популярное приложение — TurboTax. Цена за подготовку декларации доходит до 127 долларов.

Анна Гэрольд. Предоставлено altapress.ru.

Конечно, есть и бесплатные варианты. Такие, как сайт налоговой службы. Но тогда придется разбираться со всем самостоятельно. А это не всегда просто.

В целом, многие американцы, как и я, пользуются услугами профессиональных бухгалтеров из частных компаний. Я просто отдаю профессионалу все документы о доходах и расходах, и дальше он разбирается с ними.

Такие специалисты хорошо зарабатывают. Их услуги стоят в пределах 200 долларов в месяц. Вся работа проводится онлайн, что очень удобно в условиях пандемии.

Нью-Йорк. Предоставлено altapress.ru.

Лина В., Германия

— Я всегда работала в сфере рекламы и полиграфии. Сначала в Барнауле, потом — в Москве. Одна воспитывала ребенка. В 2008 году кризис ударил и по моему агентству. В конце концов, директор почти перестал платить. Приходилось одалживать деньги у друзей на аренду квартиры.

Тогда я вспомнила, что имею право переехать в Германию, поскольку мой отец живет там с 1997 года. В 2011 году я получила вид на жительство и всевозможную поддержку от государства. В том числе образование менеджера — вдобавок к моему российскому диплому экономиста.

Через какое-то время устроилась в компанию в любимой рекламной отрасли. В своей зарплатной ведомости я вижу, куда уходят мои налоги. Для меня это очень важно.

Когда работодатель и государство с тобой честны, ты понимаешь, насколько ценен, как человек.

В 2021 году я сама в первый раз заполнила налоговую декларацию, когда узнала, что добавили госвыплаты из-за пандемии и ухода на удаленку. Подать документ можно через сайт налоговых органов.

Но есть и другой вариант — приложение частной финансовой компании. Их тут много, можно выбрать. Одним из них я и воспользовалась. Заплатила в итоге в несколько раз меньше, чем пришлось бы отдать консультанту.

В Германии подоходный налог составляет от 14 до 45% — в зависимости от дохода. В моем случае, это около 33,5%, с учетом взноса за медицинскую, социальную страховки и в пенсионный фонд.

Ольга Смирнова , Ангола

— Я получила гражданство автоматически, когда в 1983 году вышла замуж за местного. Хотя, даже если бы у меня был вид на жительство, я бы точно так же платила налоги.

В 2021 году ставка подоходного налога увеличилась с 17% до 25%. Для простых людей это, конечно, ощутимая разница. Ведь цены на все сразу поднялись.

У меня есть предположение, что таким способом власти пытаются поднять экономику. Но не мне судить, верно это или нет.

Следующий обязательный взнос для нас — на социальное страхование для домработницы. Он составляет 11%. Из них 4% вычитается из зарплаты, а 7% вносим мы, как работодатели.

Ангола. Предоставлено altapress.ru.

Также до 14 февраля каждого года необходимо уплатить налог на недвижимость. Он рассчитывается из стоимости жилья, его размеров, наличия участка.

За наш двухэтажный дом площадью примерно 200 кв. м мы платим около 800 долларов. Хорошо, что отдавать такую сумму приходится только раз в год.

Если этого не сделать по собственному желанию, заставит суд.

Ангола. Предоставлено altapress.ru.

Вносятся платежи в специальном центре или банке. Сделать это онлайн пока нет возможности — Ангола еще не настолько развита с точки зрения технологий. Правда, на помощь консультантов, как частных, так и бюджетных, можно положиться.

Еще один важный момент: все налоги в Анголе — только федерального уровня.