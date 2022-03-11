Милая сердцу «дань». Как мигранты из Барнаула открыли бизнес в Черногории, но скучают по российской налоговой системе

Супругам Денисовым из Барнаула пришлось тяжело, когда в начале 2000-х они основывали бренд одежды и собственное производство. Дистрибьюторы не хотели сотрудничать с новичками, а без помощи консультанта по налогам было не обойтись. Но эти трудности показались мелочью после переезда в Европу. Как начать новый бизнес в чужой стране и не взвыть от тоски по родине — в нашем материале.

«Японцы» и «американцы»

Елена и Виталий Денисовы в 2003 году загорелись идеей создать швейную фабрику. Решили, что Барнаулу необходим свой бренд трикотажной одежды.

Елена Денисова,

предприниматель:

Мы проанализировали рынок региона и покупательскую способность жителей, чтобы понять, насколько востребованным будет наш товар. Кроме того, в начале нулевых таможенные пошлины на ввоз готовых изделий были гораздо выше, чем на ввоз сырья. Плюс к этому для производителей существовали льготы. Так что ответ на вопрос «Что открыть?» был для нас очевиден.

За ним последовали беседы с технологами и изучение «трикотажной» специфики. А чтобы юный барнаульский бренд мог соревноваться в качестве со «старшими», пришлось закупить дорогое оборудование.

«У нас были японские швейные машины „Juki“ и американский аппарат для прямой печати на текстиле», — перечисляет Елена и подсчитывает в уме сотни тысяч потраченных рублей.

Пока все это счастье для швей через полмира ехало в Барнаул, будущие руководители фабрики искали подходящее место для своего детища. Им стало арендованное помещение на одном из барнаульских заводов.

Елена Денисова,

предприниматель:

Чтобы начать работу, нам пришлось продать почти все, что у нас было. А на первых порах после открытия все заработанное нужно было снова и снова вкладывать в дело. Требовались новые ткани, техника. Например, раскройное оборудование очень дорогое, как и принтер для печати лекал.

Кадры тоже требовали серьезных вложений.

Елена Денисова,

предприниматель:

В то время было много хороших швей-любительниц, но мало тех, кто способен работать именно на производстве. Я помню, что специалиста по нанесению прямой печати на ткань мы обучали в Москве за собственные большие деньги. Также пришлось привлекать иногородних экспертов для того, чтобы научить барнаульских «конструкторов» работать в программе для разработки лекал. Сырье закупали в Китае.

Усилия дали плоды и на фабрике стали выпускать спортивную одежду. Первыми (и главными) позициями были футболки и спортивные костюмы. Дизайн вещей разрабатывали барнаульские модельеры.

Мода. Одежда. Магазин. СС0

Годы отказов и «легкие» налоги

Реализация готового товара оказалась очередным квестом.

Елена Денисова,

предприниматель:

Первые несколько лет с нами не хотели сотрудничать дистрибьюторы. Так как у всех были проверенные поставщики. Но, убедившись в качестве, заказчики все же не смогли устоять и стали закупать нашу одежду. Однако далеко не все партнеры оказывались добросовестными. Одни отдавали только часть обещанной суммы и больше не выходили на связь. А вторые не платили вообще ничего. Тогда стало ясно, что единственный надежный вариант наладить торговлю — открыть свою сеть магазинов.

Свое место под искусственным солнцем торговых центров снова пришлось выбивать.

Торговый центр. Барнаул. Altapress.ru

Елена Денисова,

предприниматель:

Площадки для магазинов мы начали искать в 2009 году. Но нам всюду отказывали, потому что владельцы торговых центров еще не знали наш бренд. Чего только ни пришлось делать, чтобы попасть на большую торговую территорию. Дизайн-­проект отдела, показ ассортимента. Всего и не вспомню. Но, в конце концов, у нас получилось.

По словам собеседницы, барнаульцы быстро полюбили новую марку, и с тех пор дела в компании шли хорошо. По сравнению со всеми первоначальными трудностями разобраться с налогами, признается спикер, было несложно.

Елена Денисова,

предприниматель:

Мы наняли консультанта, который объяснил все нюансы существовавших систем налогообложения. В итоге мы выбрали «упрощенку» по типу «Доходы минус расходы». То есть получившуюся разницу умножали на 15%. Если уходили в минус, заплатить нужно было всего 1% от дохода. НДС на нас тоже не распространялся. Также как и имущественный налог, поскольку помещение было арендованным.

Деньги. pixabay.com.

Женщина рассказывает, что самой большой «данью» были страховые взносы и подоходные налоги на каждого сотрудника. А их количество постоянно менялось.

Черногорские перемены

В какой-то момент супруги захотели переехать к морю, в Черногорию. В 2013 году у их бизнеса нашлись новые владельцы, и после сделки герои попрощались с родным Барнаулом.

Первый год семья жила на накопления и еще только рассуждала о том, как зарабатывать дальше. Впрочем, выбор сферы не стоял. «Тут, кроме туризма, заниматься больше и нечем», — говорит Елена.

Тогда Денисовы решили купить две квартиры в апарт-отеле и сдавать их в аренду отдыхающим. Собеседница уточняет, что их изначально интересовал только средний ценовой сегмент. В целом же, по словам героини, цена одних апартаментов начинается с 50 тыс. евро.

Черногория. Свободные источники в интернете.

Елена Денисова,

предприниматель:

Здесь такой формат очень популярен. Это полноценное жилье, в котором есть не только спальня, но и кухня. Можно выбрать подходящие по площади апартаменты, некоторые из них по 90 кв. м. При этом стандартные удобства не отменяются. Горничная приходит делать уборку, а в ресторане в здании можно поесть.

Привлечь клиентов удалось благодаря порталам бронирования. В частности, Booking.com. За такую помощь бизнесмены отдают сервису 15−18% ежемесячной прибыли.

Постепенно бизнес расширился, и апартаментов стало не два, как прежде, а 40. Правда, 38 из них — арендованные. Их предприниматели пересдавали клиентам по более высокой цене. Так, цена за сутки в апарт-отеле Денисовых могла достигать 400 евро.

Но в 2020 году все изменилось. Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, жестко сказался на сфере туризма.

Елена Денисова,

предприниматель:

Нам пришлось отказаться от половины апартаментов, а в остальных снизить стоимость проживания вдвое. Еще на территории комплекса, в котором располагаются квартиры, закрылись ресторан и бассейн. О прежней посещаемости и выручке мы пока даже мечтать не можем.

Гостиница. Кровать. Отель. СС0

Дома лучше

О российской налоговой системе для юридических лиц женщина вспоминает с не меньшей тоской, чем о докоронавирусном бизнес-успехе.

Елена Денисова,

предприниматель:

В России вести дела гораздо комфортнее, в том числе с точки зрения налогов. В Черногории налог на прибыль — 9%. НДС — 21% (раньше он был 19%). Дальше. У юридических лиц налог на прибыль от сдачи недвижимости — 9% от стоимости аренды каждой квартиры ежегодно. Причем, никаких консультантов по налогам в Черногории нет. Все расчеты ведет бухгалтер. Что интересно, на эту должность ты не можешь нанять кого угодно. Это должен быть человек из специальной частной фирмы. Без такого бухгалтера ни одна компания не имеет права работать.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Кроме этого, с 2022 года минимальная зарплата нанятого сотрудника в Черногории должна составлять 400 евро. 40% от суммы идет в пенсионный фонд.

Елена Денисова,

предприниматель:

Еще одна головная боль — постоянные проверки всевозможных инспекций. Пожарная, налоговая и не только они приходят неожиданно и досконально проверяют каждый угол и документ. Этот фактор провоцирует стресс и нередко отвлекает от работы.