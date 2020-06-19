Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Отстраненный мэр намеками призвал голосовать против поправок к Конституции

На Сахалине отстраненный мэр города Оха Сергей Гусев опубликовал в своем Instagram видео с призывом подумать, как правильно проголосовать по поправкам.

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.
Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.
altapress.ru.

18 июня суд отстранил Гусева от должности мэра. Инициатором стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который обвинил мэра в сокрытии от налогов около 1 млн рублей доходов за 2017 и 2018 годы.

Гусев отрицает обвинения. Он заявил, что власти попросту избавились от последнего мэра, которого избрал народ, а не назначили сверху.

«Против закона, но по воле губернатора лишен полномочий последний избранный мэр в Сахалинской области. Будем бороться против произвола власть имущих дальше. Я мог согласиться на „золотой парашют“, но за мной жители, мои избиратели. Будем оспаривать решение суда», — написал Гусев.

В своем видеообращении Гусев подчеркнул, что решение суда изготовили заранее и назвал «позором и беспределом полнейшим» позицию правительства региона.

«Примите во внимание явку на избирательные пункты и голосование за поправки. Я думаю, вы поняли меня, за какие поправки нужно голосовать и как нужно голосовать. Нужно голосовать правильно, против этой диктатуры и беспредела. Я не приемлю это», — сказал на видео отстраненный мэр.

Ранее алтайский депутат подписала открытое письмо против поправок в Конституцию РФ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость