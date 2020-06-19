Отстраненный мэр намеками призвал голосовать против поправок к Конституции

На Сахалине отстраненный мэр города Оха Сергей Гусев опубликовал в своем Instagram видео с призывом подумать, как правильно проголосовать по поправкам.

18 июня суд отстранил Гусева от должности мэра. Инициатором стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который обвинил мэра в сокрытии от налогов около 1 млн рублей доходов за 2017 и 2018 годы.

Гусев отрицает обвинения. Он заявил, что власти попросту избавились от последнего мэра, которого избрал народ, а не назначили сверху.

«Против закона, но по воле губернатора лишен полномочий последний избранный мэр в Сахалинской области. Будем бороться против произвола власть имущих дальше. Я мог согласиться на „золотой парашют“, но за мной жители, мои избиратели. Будем оспаривать решение суда», — написал Гусев.

В своем видеообращении Гусев подчеркнул, что решение суда изготовили заранее и назвал «позором и беспределом полнейшим» позицию правительства региона.

«Примите во внимание явку на избирательные пункты и голосование за поправки. Я думаю, вы поняли меня, за какие поправки нужно голосовать и как нужно голосовать. Нужно голосовать правильно, против этой диктатуры и беспредела. Я не приемлю это», — сказал на видео отстраненный мэр.

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