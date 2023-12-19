Отвечай на вопросы о любимом Чебурашке и получай вкусные призы

Милый зверек Чебурашка — любимец детей и взрослых уже почти 60 лет. Его доброта и невероятная человечность до сих пор покоряют людей по всему миру. Еще с советских времен известно, что Чебурашка — это не только мультгерой, но и название вкусного лимонада. Так вот, теперь его выпускают «Бочкари» по лицензионному соглашению с компанией «Yellow, Black and White». Отвечайте правильно на вопросы о Чебурашке и получайте призы от «Бочкарей».
Чебурашка — это не только мультгерой, но и название вкусного лимонада компании «Бочкари».
Источник: компания «Бочкаревский пивоваренный завод».
Трех победителей определят рандомно из числа людей, правильно ответивших на все вопросы.
Каждый победитель получит по упаковке лимонада «Чебурашка». Срок проведения викторины — 10 дней с момента публикации.
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Организатор — ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».