Отвечай на вопросы о любимом Чебурашке и получай вкусные призы

Милый зверек Чебурашка — любимец детей и взрослых уже почти 60 лет. Его доброта и невероятная человечность до сих пор покоряют людей по всему миру. Еще с советских времен известно, что Чебурашка — это не только мультгерой, но и название вкусного лимонада. Так вот, теперь его выпускают «Бочкари» по лицензионному соглашению с компанией «Yellow, Black and White». Отвечайте правильно на вопросы о Чебурашке и получайте призы от «Бочкарей».