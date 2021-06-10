Ответственность за вейпы вводят в Алтайском крае. Где нельзя курить?

1) в парках, скверах и набережных (за исключением специально отведенных мест), на остановках общественного транспорта;

2) в подземных и надземных пешеходных переходах;

3) в местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе во время их проведения;

4) в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов (крылец) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.

Выше перечислены дополнительные ограничения на курение табака. Основные запреты установлены на уровне страны. Федеральный законодатель запрещает курение табака , потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в следующих местах:

1) на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, органов по делам молодежи;

2) на территориях и в помещениях медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организаций;

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании;

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения (в том числе на судах), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения всех видов вокзалов и портов, станций метро, а также в самих этих помещениях;

5) в гостиницах всех видов, а также в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, временного проживания;

6) в объектах торговли, на рынках, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг;

7) в помещениях социальных служб;

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, в общих помещениях в коммунальных квартирах;

11) на детских площадках и на пляжах;

12) на пассажирских платформах пригородного сообщения;

13) на автозаправках;

14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.