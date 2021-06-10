Ответственность за вейпы вводят в Алтайском крае. Где нельзя курить?

Соответствующий вопрос во втором чтении депутаты рассмотрят на сессии 18 июня. Предполагается внести изменения в закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».
В результате за курение электронных сигарет, вейпов, кальянов в ряде мест, где употребление табачных изделий запрещено краевым законом, будет предусмотрена ответственность.
Для граждан будет установлен штраф в размере от 500 до 1500 рублей за курение, употребление кальянов или вейпов.
В Алтайском крае запрещено любое курение, а с октября 2020 года — и потребление никотинсодержащей продукции в следующих местах:
1) в парках, скверах и набережных (за исключением специально отведенных мест), на остановках общественного транспорта;
2) в подземных и надземных пешеходных переходах;
3) в местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе во время их проведения;
4) в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов (крылец) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.
Выше перечислены дополнительные ограничения на курение табака. Основные запреты установлены на уровне страны. Федеральный законодатель запрещает курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в следующих местах:
1) на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, органов по делам молодежи;
2) на территориях и в помещениях медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организаций;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения (в том числе на судах), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения всех видов вокзалов и портов, станций метро, а также в самих этих помещениях;
5) в гостиницах всех видов, а также в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, временного проживания;
6) в объектах торговли, на рынках, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, в общих помещениях в коммунальных квартирах;
11) на детских площадках и на пляжах;
12) на пассажирских платформах пригородного сообщения;
13) на автозаправках;
14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.
За употребление на этих объектах любых табачных изделий и никотинсодержащей продукции, включая кальяны, федеральным законом для граждан установлен штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей (на детских площадках — от 2 до 3 тысяч рублей).