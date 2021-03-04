Овчарка пошутила над сибирячкой и заперлась в квартире, пока та «ходила за хлебушком»

В Кемеровской области собака изнутри закрыла дверь квартиры на защелку, когда хозяйка вышла из дома, сообщает « Кузбасс ».

Жительница Кемерова позвонила в службу спасения, когда не смогла зайти в свою квартиру.

«Она решила сходить в магазин, дома остался ее четвероногий друг. Вернувшись домой, женщина не смогла попасть в квартиру, она оказалась закрыта изнутри на защелку», — рассказали спасатели.

Как выяснилось, овчарка, прыгая на дверь, закрыла защелку. Спасатели при помощи специнструмента обеспечили доступ в квартиру.

Домашний питомец, увидев хозяйку, начал радостно вилять хвостом. В чем выражалась радость хозяйки, и испытывала ли она вообще такую эмоцию возле «разрезанной» двери, в службе не уточнили.

Ранее томские спасатели вытащили рыбака, у которого отказали ноги прямо на ледяной реке.