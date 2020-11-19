Овдовевшая после развлечений с сухим льдом Диденко запланировала вечеринку с бассейном

Екатерина Диденко написала:
«Ищем домик на большую компанию в ближайшем Подмосковье 31−3 января, с сауной, бассейном».
Напомним, что в феврале этого года после вечеринки с бассейном скончался супруг блогера. Трагедия произошла в банном комплексе, где девушка вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения.
Праздник показалась отдыхающим слишком жаркой. Они высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Гости стали прыгать в воду, многим сразу стало плохо. Из-за химической реакции произошло отравление, люди начали задыхаться. В результате двое друзей Диденко погибли на месте, а муж блогера умер уже в больнице.