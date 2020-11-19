Овдовевшая после развлечений с сухим льдом Диденко запланировала вечеринку с бассейном

Блогер Екатерина Диденко, известная в Instagram как «аптечный Ревизорро», поделилась с подписчиками своими планами на Новый год. Девушка хочет устроить пати в доме с бассейном и сауной. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на ее Instagram-stories.