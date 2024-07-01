Озера — битком, грибы — везде. Как прошел первый день вкуснейшего фестиваля «Ах! Фест» в Алтайском крае

Именитые шеф-повара в седьмой раз собрались в селе Алтайском на «Ах! Фесте» ради гастроэкспериментов. Корреспонденты altapress.ru не тоже не упустили возможность попробовать кофе из чаги, мармелад из лука и «грибной» плов. А еще прятались в тени от солнца и вместе с другими гостями купались в прохладном пруду.

«Ах! Фест» состоялся 29 и 30 июня в селе Алтайское. В 2024 году фестиваль посвятили грибам. В частности — березовой чаге.

На праздник приехали лучшие шефы и повара не только России, но и Белоруссии, Казахстана и Монголии. От разнообразия блюд можно было потерять голову. Корреспонденты altapress.ru угостились домашней пастилой из брусники и малины и попробовали освежающий экстракт пихты. На горячее съели плов с грибами и белорусскую буженину, а на «холодное» — окрошку.

Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова

В меню «Ах! Феста» было много интересных блюд с названиями, как у песен: например, хаан бууз, бешбармак и трюфельный десерт на темном пиве с белыми грибами.

Один из кондитеров предлагал гостям жареное мороженое: его делают на замораживающей плите. В угощение можно было добавлять самые разные ингредиенты: от ягод до тех же грибов. Как говорится, на вкус и цвет.

Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова

«Ой, нынче все вкусно! Сегодня мы попробовали кондюк, бешбармак, какие-то коктейльчики. Все было шикарно!», — поделилась одна из гостей «Ах! Феста», Валентина из Новосибирска.

Больше всего внимания досталось поварам с бесплатными угощениями: грибным пловом, полевой кашей. Огромные очереди собрались в точках с сэндвичами и холодными напитками. А еще под кондиционерами.

Помимо прочего гости облюбовали пруды с прохладной водой — они едва не вышли из берегов из-за наплыва разгоряченных посетителей. Корреспонденты altapress.ru тоже едва не превратились в «шашлык». Отдельное уважение людям, которые переодевались в костюм ленивца и гриба.

Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова Фестиваль "Ах! Фест" в селе Алтайское Алтайского края. Дарья Беркетова

«Мне понравилась хорошая организация: много разных локаций, есть чем развлечься семейным людям и тем, кто приехал просто покушать. Сложно сказать, какое блюдо больше понравилось — еще не все попробовала. А из того, что успела — бургер», — рассказала жительница Кемерово Елена.

Кстати, гости тоже смогли ненадолго стать шеф-поварами: участвовали в кулинарных баттлах, соревновались в приготовлении блюд. Ингредиенты доставали из «черных ящиков».

Также на фестивале работали ярмарочные палатки с льняной одеждой, украшениями из эпоксидной смолы, жемчуга и глины. А на сцене «Ах! Феста» звучала музыка народов мира.

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