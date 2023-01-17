Ожесточенные торги за право реставрации редчайшего памятника разгорелись на Алтае

За право починить редкий памятник Ленину в Бийске на торгах боролись больше десятка кандидатов.

Лучше меньше , да лучше!

Возле Бийского городского суда расположен один из редких памятников Ленину, изображающих вождя мирового пролетариата в шапке-ушанке. Таких памятников насчитывается лишь четыре на всю Россию. Они находятся в городах:

Бийск ( Алтайский край);

Алтайский край); Минусинск ( Красноярский край);

Красноярский край); Ужур ( Красноярский край);

Красноярский край); Рыбинск ( Ярославская область).

Тендер на ремонт гранитной облицовки памятника размещен бийской мэрией 23 декабря. Его начальная стоимость составляла 1,3 млн рублей, однако на торги заявились сразу 11 желающих, которые уронили цену на полмиллиона — до 800 тыс. рублей.

Кто не работает , тот не ест!

Подрядчику предстоит демонтировать 100 кв. м старой облицовки и выполнить новую полированными плитами из мрамора и травертина толщиной 10 мм.

«При монтаже гранитных плит необходимо обеспечить подбор материала аналогичного демонтированному по цвету/оттенку, фактуре обработки поверхности и природному рисунку гранита, предварительно согласовав его с Заказчиком!», — указывается в проекте контракта.

Стройка. Мастерок. pixabay.com.

Сегодня , говорит , подниматься рано , а послезавтра — поздно!

Подготовительный этап работ должен завершиться не позднее 10 апреля 2023 года, окончательно же объект должен быть отреставрирован к 25 апреля текущего года.

Источником финансирования выступит городской бюджет.