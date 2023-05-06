Ожившая легенда. Какая скифская выставка работает в музее «Город»

Уникальный новосибирский художник Николай Марци показывает выставку «Скифы Сибири» в барнаульском музее «Город». Мастер много путешествует по Алтаю, где набирает материал, чтобы передать скифский дух.

Загадочное прошлое

Николай Марци – художник, работающий в направлении «сибирское фэнтези», очень важном для современного регионального искусства. Искусствоведы говорят, что у него яркий самобытный стиль: экспрессивный, с мощным декоративным началом.

В своих произведениях он фантазирует на тему древнего Алтая. И, конечно, загадочного народа, который живет в гармонии с природой и духами, уважает старших и несет надежду новому поколению. В его картинах оживают фантастические животные, одухотворенные лики природы, пронзительные женские образы и воинственные кочевники.

Николай Марци выставлялся в Барселоне, Нью-Йорке, Палермо, Праге, Москве, Санкт-Петербурге. Его картины теперь снова можно увидеть в Барнауле. На выставке «Скифы Сибири» представили порядка 50 работ, которые мифологически переосмысливают великое и загадочное прошлое Алтая.

Живая история

Интерес к теме скифов у Николая проснулся еще во время археологических экспедиций, в которые он выезжал еще школьником. А во время путешествия по Алтаю в 2015 году он бродил по плато Укок и вдруг понял, что прогуливается по той же земле, где когда-то ходила знаменитая алтайская принцесса. У художника возникло желание оживить историю и показать ее миру.

Он стремился, подобно канадскому фэнтези-художнику Джону Хоу, который создал вселенную фильмов «Властелин колец», показать уникальный мир скифов, открыть новую волну звериного стиля. Его картины буквально заставляют погрузиться в другую реальность и посмотреть на жизнь по-другому.

Необъяснимая загадка

Художник попытался изобразить образ мышления древних людей: что чувствовали, как жили и относились друг к другу и природе. Все это показано через бытовые сцены. В каждой из картин соседствуют два мира: вечной природы Горного Алтая и ушедших в историю скифов. А еще у мастера получается причудливое переплетение, когда оживают фантастические животные, а природа получает человеческие черты. «Реализм, плавающий в

сюрреализме», - так когда-то охарактеризовал свое творчество Николай Марци.

Открытие выставки Николая Марци "Скифы Сибири" Дмитрий Лямзин

При этом исторические детали в работах тщательно выверены: их художник подмечает в археологических данных, а воображение помогает расставить все на свои места и оживить. Он буквально заглядывает в головы скифов через их резные фигурки и татуировки.

Николай Марци говорил, что желает передать зрителям силу алтайской природы и гор, которые хранят дух смелых и сильных людей древности. Передать нечто большое, непонятное и могущественное и попытаться разобраться в необъяснимой загадке — что же все это такое?

Посмотреть работы и дать ответ на сложную загадку можно до 28 мая. 6+

Справка

Николай Марци родился в 1973 году в новосибирском Академгородке. Окончил художественно-графический факультет НГПУ с дипломной работой по книжной иллюстрации. Член Евразийского художественного союза. Почетный гражданин Баян-Улгийского аймака в Монголии.