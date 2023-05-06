6 мая
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Жизнь

Ожившая легенда. Какая скифская выставка работает в музее «Город»

Уникальный новосибирский художник Николай Марци показывает выставку «Скифы Сибири» в барнаульском музее «Город». Мастер много путешествует по Алтаю, где набирает материал, чтобы передать скифский дух.

Открытие выставки Николая Марци "Скифы Сибири"
Открытие выставки Николая Марци "Скифы Сибири"
Дмитрий Лямзин

Загадочное прошлое

Николай Марци – художник, работающий в направлении «сибирское фэнтези», очень важном для современного регионального искусства. Искусствоведы говорят, что у него яркий самобытный стиль: экспрессивный, с мощным декоративным началом.

В своих произведениях он фантазирует на тему древнего Алтая. И, конечно, загадочного народа, который живет в гармонии с природой и духами, уважает старших и несет надежду новому поколению. В его картинах оживают фантастические животные, одухотворенные лики природы, пронзительные женские образы и воинственные кочевники.

Николай Марци выставлялся в Барселоне, Нью-Йорке, Палермо, Праге, Москве, Санкт-Петербурге. Его картины теперь снова можно увидеть в Барнауле. На выставке «Скифы Сибири» представили порядка 50 работ, которые мифологически переосмысливают великое и загадочное прошлое Алтая.

Живая история

Интерес к теме скифов у Николая проснулся еще во время археологических экспедиций, в которые он выезжал еще школьником. А во время путешествия по Алтаю в 2015 году он бродил по плато Укок и вдруг понял, что прогуливается по той же земле, где когда-то ходила знаменитая алтайская принцесса. У художника возникло желание оживить историю и показать ее миру.

Он стремился, подобно канадскому фэнтези-художнику Джону Хоу, который создал вселенную фильмов «Властелин колец», показать уникальный мир скифов, открыть новую волну звериного стиля. Его картины буквально заставляют погрузиться в другую реальность и посмотреть на жизнь по-другому.

Необъяснимая загадка

Художник попытался изобразить образ мышления древних людей: что чувствовали, как жили и относились друг к другу и природе. Все это показано через бытовые сцены. В каждой из картин соседствуют два мира: вечной природы Горного Алтая и ушедших в историю скифов. А еще у мастера получается причудливое переплетение, когда оживают фантастические животные, а природа получает человеческие черты. «Реализм, плавающий в
сюрреализме», - так когда-то охарактеризовал свое творчество Николай Марци.

Открытие выставки Николая Марци &quot;Скифы Сибири&quot;
Открытие выставки Николая Марци "Скифы Сибири"
Дмитрий Лямзин

При этом исторические детали в работах тщательно выверены: их художник подмечает в археологических данных, а воображение помогает расставить все на свои места и оживить. Он буквально заглядывает в головы скифов через их резные фигурки и татуировки.

Николай Марци говорил, что желает передать зрителям силу алтайской природы и гор, которые хранят дух смелых и сильных людей древности. Передать нечто большое, непонятное и могущественное и попытаться разобраться в необъяснимой загадке — что же все это такое?

Посмотреть работы и дать ответ на сложную загадку можно до 28 мая. 6+

Справка

Николай Марци родился в 1973 году в новосибирском Академгородке. Окончил художественно-графический факультет НГПУ с дипломной работой по книжной иллюстрации. Член Евразийского художественного союза. Почетный гражданин Баян-Улгийского аймака в Монголии.

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