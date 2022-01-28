28 января -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Озимые культуры в Алтайском крае рискуют погибнуть от плесени

Озимым культурам на алтайских полях не грозит вымерзание из-за благоприятной погоды, но она же может спровоцировать серьезные болезни, рассказала заведующая лабораторией краевого НИИ сельского хозяйства Вера Борадулина.

Поле, зима.
Поле, зима.
СС0

Морозоустойчивыми сортами аграрии засеяли около 200 тысяч гектаров. Относительно теплая зима с высоким покровом снега могут спровоцировать появление плесени и гибель посевов, пишут «Вести Алтай» со ссылкой на эксперта.

«Да, она (зима, — прим. ред) теплая, снега достаточно много и там, на глубине, земля возможно и не замерзла окончательно. Обычно в такой ситуации, когда теплая зима и много снега, сильно развитие идет болезней, которые могут убить растения. Но все в этом случае будет зависеть от весны, как она у нас пройдет, пока все неплохо», — цитирует издание Веру Борадулину.

Состояние озимых начнут проверять в феврале. Окончательный результат зимовки культур станет ясен только весной.

Самые большие площади озимых находятся в Первомайском, Троицком, Зональном и Целинном районах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость