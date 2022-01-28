Озимые культуры в Алтайском крае рискуют погибнуть от плесени

Морозоустойчивыми сортами аграрии засеяли около 200 тысяч гектаров. Относительно теплая зима с высоким покровом снега могут спровоцировать появление плесени и гибель посевов, пишут «Вести Алтай» со ссылкой на эксперта.

«Да, она (зима, — прим. ред) теплая, снега достаточно много и там, на глубине, земля возможно и не замерзла окончательно. Обычно в такой ситуации, когда теплая зима и много снега, сильно развитие идет болезней, которые могут убить растения. Но все в этом случае будет зависеть от весны, как она у нас пройдет, пока все неплохо», — цитирует издание Веру Борадулину.