«Растем, гуляем, озорничаем», — так подписали пост в социальных сетях.
Ранее altapress.ru публиковал видео после рождения поросят.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Стало известно, что в барнаульском зоопарке 24 мая родились девять очаровательных поросят. Пресс-служба зоопарка поделилась милыми фото.
«Растем, гуляем, озорничаем», — так подписали пост в социальных сетях.
Ранее altapress.ru публиковал видео после рождения поросят.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter