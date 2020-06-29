Памфилова назвала случайным выигрыш квартиры главой УИК на голосовании по поправкам

Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела причин для обращения в полицию из-за того, как председатель УИК в Омске выиграла квартиру в лотерею на общероссийском голосовании, пишет « Газета.Ru ».

Напомним, в первый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию председатель избирательного участка № 1352 в селе Лузино Анна Ганева выиграла квартиру в Омске.

Памфилова, комментируя эту ситуацию, заявила об отсутствии оснований для подозрений.

«Если у кого-либо есть основания для серьезных подозрений — пусть обращаются в правоохранительные органы. У нас таких оснований нет. Есть определенные морально-этические аспекты, но это выходит за рамки нашей компетенции», — отметила она.

Также она подчеркнула, что весьма скептически относится ко всем лотереям и викторинам, поскольку «от них только дополнительная головная боль».

Лотерея. СС0

Памфилова объяснила, почему нельзя говорить о злоупотреблении в случае с главой УИК в Омске.

«Если бы она выиграла в лотерею, организованную аффилированной структурой одного из кандидатов, то в этом случае прослеживалась бы очевидная коррупционная составляющая. В данном случае акция не проводится госструктурой. Случайный выигрыш председателя одного из множества УИКов никак не влияет на общий результат», — пояснила она.

Примечательно, что изначально сообщалось о выигрыше квартиры некой пенсионеркой, которая решила принять участие в лотерее на «историческом голосовании». Однако позже выяснилось, что она работает председателем УИК.