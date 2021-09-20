Памфилова назвала «уткой» сообщения о переносе подведения итогов выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова опровергла слухи о том, что подведение итогов выборов планируют перенести, сообщает РИА «Новости» .

Ранее в соцсетях рассказали, что ЦИК отложил обнародование итогов дистанционного голосования.

«Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК, чтобы принять такое решение. Этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было», — пояснила Памфилова.

По ее словам, уже подвели итоги интернет-голосования в регионах, где оно проходило, кроме Москвы, где произошла задержка.

Памфилова отметила, что пока не знает, почему случилась задержка, и пообещала с этим разобраться.

Также глава ЦИК заверила, что найдут тех, «кто пустил утку» с информацией о переносе подведения итогов выборов.

Ранее сообщали, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. рублей в лотерее во время интернет-голосования.