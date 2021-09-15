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Жизнь

Памфилова рассказала про выборы в «красных зонах»: без наблюдателей и карантин для бюллетеней

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала «Российской газете», что бюллетени из закрытых медучреждений, где лечат от ковида, на две недели останутся в «красной зоне».

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

Памфилова отметила, что голосование в «красных зонах» пройдет в течение одного дня.

«Все бюллетени, использованные членами УИК при голосовании, упаковываются в сейф-пакеты, которые остаются в „красной зоне“ в течение 14 дней. Потом после обеззараживания передаются в ТИК на хранение. Данные протокола УИК об итогах голосования сразу по техническим каналам связи будут переданы в ТИК», — рассказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что наблюдателей запустят в «красные зоны» только в самом крайнем случае.

«Тайна голосования и безопасность будут полностью обеспечены», — заверила Памфилова.

Ранее глава ЦИК рассказала, как пройдут выборы для непривитых от ковида.

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