Памфилова рассказала про выборы в «красных зонах»: без наблюдателей и карантин для бюллетеней

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала « Российской газете », что бюллетени из закрытых медучреждений, где лечат от ковида, на две недели останутся в «красной зоне».

Памфилова отметила, что голосование в «красных зонах» пройдет в течение одного дня.

«Все бюллетени, использованные членами УИК при голосовании, упаковываются в сейф-пакеты, которые остаются в „красной зоне“ в течение 14 дней. Потом после обеззараживания передаются в ТИК на хранение. Данные протокола УИК об итогах голосования сразу по техническим каналам связи будут переданы в ТИК», — рассказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что наблюдателей запустят в «красные зоны» только в самом крайнем случае.

«Тайна голосования и безопасность будут полностью обеспечены», — заверила Памфилова.

Ранее глава ЦИК рассказала, как пройдут выборы для непривитых от ковида.