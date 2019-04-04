Памяти Алексея Булдакова. Редкие кадры актера на Алтае.

«Первый раз я его фотографировал в декабре 1998 года. Он приехал с фильмом „Особенности национальной рыбалки“. Тогда шептали, что на кино потратили целый миллион долларов, — рассказал Хаустов. — Еще на этой поборке есть кадры с „Сибирского транзита“ от 24 сентября 2008 года в театре драмы и с пресс-конференци в филармонии по поводу „Шукшиниады — 2009“».

3 апреля народный артист России, уроженец Алтайского края Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. «Он был в Монголии, у него оторвался тромб», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.