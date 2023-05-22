22 мая
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Памятник Николаю Чудотворцу открыли в центре Барнаула

Бронзовая скульптура возле Никольского храма на пр. Ленина, 36 торжественно освободилась от белых одеяний.

Открытие памятника Николаю Чудотворцу.
Открытие памятника Николаю Чудотворцу.
Анна Зайкова

На открытии памятника Николаю Чудотворцу собралось много людей. Барнаульский и алтайский митрополит Сергий прочел молитву на освящение.

После все желающие могли обратиться к Святому Николаю. Чудотворцу молятся об избавлении от бед и болезней, о благополучном разрешении сложной ситуации и о покровительстве в путешествиях

Напомним, памятник создавали на протяжении года на Ростовском Литейном заводе. Над ним работали академик и заслуженный художник России Исаков С.М. и член Союза художников РФ Исаков С.С.

На создание скульптуры выделил средства российский меценат, доктор экономических наук Валерий Лукьяненко.

Ранее бийским коммунистам не понравилось, как отремонтировали памятник Ленину.

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