Памятник Николаю Чудотворцу открыли в центре Барнаула

На открытии памятника Николаю Чудотворцу собралось много людей. Барнаульский и алтайский митрополит Сергий прочел молитву на освящение.

После все желающие могли обратиться к Святому Николаю. Чудотворцу молятся об избавлении от бед и болезней, о благополучном разрешении сложной ситуации и о покровительстве в путешествиях

Напомним, памятник создавали на протяжении года на Ростовском Литейном заводе. Над ним работали академик и заслуженный художник России Исаков С.М. и член Союза художников РФ Исаков С.С.

На создание скульптуры выделил средства российский меценат, доктор экономических наук Валерий Лукьяненко.

Ранее бийским коммунистам не понравилось, как отремонтировали памятник Ленину.