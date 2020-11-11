— Гарри Викторович, уже весной этого года, когда коронавирус многим еще не казался какой-то большой проблемой, БМК занял четкую гражданскую позицию — помогать и бороться с пандемией. Почему было принято такое решение — активно включиться в этот процесс?
— Мне кажется, что это совершенно естественное желание — помогать людям. Особенно врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с этой проблемой.
Пандемия — это наша общая беда. Именно поэтому, когда все началось, мы с компаньонами сразу пришли к выводу, что необходимо оказывать посильную помощь. И сразу начали это делать — и по линии Барнаульского молочного комбината, и по линии Федерации бокса. Покупали медикаменты, снаряжение, средства индивидуальной защиты.
Также наладили поставки продуктов питания для врачей. В этом деле вместе с нами начали работать и другие предприятия пищевой промышленности.
Эту практику мы продолжаем до сих пор — возим и поставляем наши продукты медицинским работникам.
Факт
Первым ковидным госпиталем в Алтайском крае стала барнаульская городская больница № 5, расположенная в нагорной части краевой столицы. В работе этого учреждения задействованы порядка 300 человек, половина из которых начала работать с инфицированными пациентами. Этих сотрудники перевели на круглосуточное проживание в непосредственной близости от больницы и «красной зоны». Медики остро нуждались в дополнительном питании, поскольку работая в специальных костюмах, они тратят много энергии. В этой связи ряд барнаульских предприятий пищевой промышленности наладил поставки в госпиталь продуктов питания. БМК является одним из инициаторов оказания такой помощи медикам, борющихся за жизни пациентов, заболевших коронавирусом.
— Внутри БМК руководство предприятия также оказывает поддержку своим сотрудникам, ветеранам производства?
— Обязательно. Мы стараемся отслеживать, как живут наши ветераны и оказываем помощь тому, кто в ней нуждается. За эту работу отвечает отдел кадров, который отслеживает судьбу наших работников.
БМК придерживается такой позиции далеко не только в условиях пандемии коронавируса, а в целом поддерживает своих работников на протяжении вот уже двух десятков лет.
— Буквально в канун пандемии БМК приобрел новый актив в лице завода детского питания «Модест». Коронавирус как-то отразился на перспективных проектах и деятельности БМК?
— Конечно, определенные корректировки в свою работу нам пришлось внести. Потому что так или иначе происходящие события не могут не сказываться на работе. Например, мы столкнулись с некоторым снижением потребления продукции, что обусловлено объективными обстоятельствами.
Но в целом, глобальных и существенных изменений не произошло.
Что касается «Модеста», то в данном случае мы тоже столкнулись с объективными трудностями, вызванными тем, что детские дошкольные учреждения были закрыты, переводились на удаленку.
Но, повторюсь, в глобальном смысле для нас особо ничего не поменялось. Мы развиваемся и не останавливаемся на достигнутом.
— Если говорить о новых форматах работы в условиях распространения коронавирусной инфекции, то они затронули БМК? Ваши сотрудники переводились на дистант?
— Да, нас это тоже в определенной степени затронуло и кого-то мы перевели на удаленку. Понятно, что речь в данном случае об офисных работниках. Те же, кто трудится на производстве, продолжали работу в обычном формате с соблюдением всех необходимых мер профилактики заболевания.
Так или иначе мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы обезопасить своих сотрудников.
— Очевидно, что коронавирус стал настоящим вызовом для предпринимательского сообщества. Что бы Вы хотели пожелать представителям бизнеса в эти непростые времена?
— Всем предпринимателям из самых разных сфер хочется пожелать выдержки, выдержки и еще раз выдержки. Я уверен и убежден — все пройдет. Надо двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться.
Когда наступают сложные времена, необходимо мобилизовать свои силы, настроить коллективы на положительный лад и двигаться совместно только вперед.
В принципе, предприниматели всегда имеют дело с рисками и трудностями. Думаю, что способность преодолевать препятствия, как раз и является тем качеством, которое помогает бизнесменам находить пути решения проблем.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».