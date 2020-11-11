Барнаульский молочный комбинат — одно из крупнейших предприятий Алтайского края, которое в этот непростой для всех год в очередной раз проявило себя, как социально ориентированная компания. С самого начала пандемии коронавируса БМК начал оказывать помощь медикам, работающим в «красной зоне», и включился в процесс борьбы с коронавирусом. О том, как Барнаульский молочный комбинат не остался в стороне от общей беды и как пандемия сказалась на работе предприятия, рассказал председатель совета директоров БМК Гарри Шония.

— Гарри Викторович , уже весной этого года , когда коронавирус многим еще не казался какой-то большой проблемой , БМК занял четкую гражданскую позицию — помогать и бороться с пандемией. Почему было принято такое решение — активно включиться в этот процесс?

— Мне кажется, что это совершенно естественное желание — помогать людям. Особенно врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с этой проблемой.

Пандемия — это наша общая беда. Именно поэтому, когда все началось, мы с компаньонами сразу пришли к выводу, что необходимо оказывать посильную помощь. И сразу начали это делать — и по линии Барнаульского молочного комбината, и по линии Федерации бокса. Покупали медикаменты, снаряжение, средства индивидуальной защиты.

Также наладили поставки продуктов питания для врачей. В этом деле вместе с нами начали работать и другие предприятия пищевой промышленности.

Эту практику мы продолжаем до сих пор — возим и поставляем наши продукты медицинским работникам.

Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова

Факт Первым ковидным госпиталем в Алтайском крае стала барнаульская городская больница № 5, расположенная в нагорной части краевой столицы. В работе этого учреждения задействованы порядка 300 человек, половина из которых начала работать с инфицированными пациентами. Этих сотрудники перевели на круглосуточное проживание в непосредственной близости от больницы и «красной зоны». Медики остро нуждались в дополнительном питании, поскольку работая в специальных костюмах, они тратят много энергии. В этой связи ряд барнаульских предприятий пищевой промышленности наладил поставки в госпиталь продуктов питания. БМК является одним из инициаторов оказания такой помощи медикам, борющихся за жизни пациентов, заболевших коронавирусом.

— Внутри БМК руководство предприятия также оказывает поддержку своим сотрудникам , ветеранам производства?

— Обязательно. Мы стараемся отслеживать, как живут наши ветераны и оказываем помощь тому, кто в ней нуждается. За эту работу отвечает отдел кадров, который отслеживает судьбу наших работников.

БМК придерживается такой позиции далеко не только в условиях пандемии коронавируса, а в целом поддерживает своих работников на протяжении вот уже двух десятков лет.

— Буквально в канун пандемии БМК приобрел новый актив в лице завода детского питания «Модест». Коронавирус как-то отразился на перспективных проектах и деятельности БМК?

— Конечно, определенные корректировки в свою работу нам пришлось внести. Потому что так или иначе происходящие события не могут не сказываться на работе. Например, мы столкнулись с некоторым снижением потребления продукции, что обусловлено объективными обстоятельствами.

Председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония Анна Зайкова

Но в целом, глобальных и существенных изменений не произошло.

Что касается «Модеста», то в данном случае мы тоже столкнулись с объективными трудностями, вызванными тем, что детские дошкольные учреждения были закрыты, переводились на удаленку.

Но, повторюсь, в глобальном смысле для нас особо ничего не поменялось. Мы развиваемся и не останавливаемся на достигнутом.

— Если говорить о новых форматах работы в условиях распространения коронавирусной инфекции , то они затронули БМК? Ваши сотрудники переводились на дистант?

— Да, нас это тоже в определенной степени затронуло и кого-то мы перевели на удаленку. Понятно, что речь в данном случае об офисных работниках. Те же, кто трудится на производстве, продолжали работу в обычном формате с соблюдением всех необходимых мер профилактики заболевания.

Так или иначе мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы обезопасить своих сотрудников.

Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова

— Очевидно , что коронавирус стал настоящим вызовом для предпринимательского сообщества. Что бы Вы хотели пожелать представителям бизнеса в эти непростые времена?

— Всем предпринимателям из самых разных сфер хочется пожелать выдержки, выдержки и еще раз выдержки. Я уверен и убежден — все пройдет. Надо двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться.

Когда наступают сложные времена, необходимо мобилизовать свои силы, настроить коллективы на положительный лад и двигаться совместно только вперед.

В принципе, предприниматели всегда имеют дело с рисками и трудностями. Думаю, что способность преодолевать препятствия, как раз и является тем качеством, которое помогает бизнесменам находить пути решения проблем.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».