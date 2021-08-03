Пандемия унесла жизни более 4 тысяч человек в Алтайском крае

В реанимациях ковидных госпиталей находится 814 пациентов, 247 из них подключены к ИВЛ.
Всего в больницах 3 196 человек с коронавирусом и 519 с вирусной пневмонией.
В резервном фонде 955 свободных коечных мест.
С начала пандемии в крае заболело COVID-19 62 916 человек, в том числе 4 279 детей. Выздоровели всего 49 272 человек.
Всего умерло 4 022 пациента. В почти трех тысячах случаев причиной стала именно коронавирусная инфекция.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
Новые случаи
- Барнаул — 99,
- Бийск — 27,
- Рубцовск — 26,
- Алейск, Камень-на-Оби — по 12 заболевших,
- Заринск, Новоалтайск — по 10 заболевших,
- Славгород — 9,
- Тальменский район — 8,
- Локтевский, Павловский, Петропавловский районы — по 7 заболевших,
- Благовещенский, Косихинский, Немецкий национальный районы — по 5 заболевших,
- Усть-Калманский район — 4,
- Бийский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Крутихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Первомайский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.