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Жизнь

Пандемия унесла жизни более 4 тысяч человек в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердили 277 новых случаев заболевания коронавирусом (на 3 больше, чем сутками ранее), выздоровели 104 пациента, умерло 24 человека, сообщили 3 августа в оперштабе.

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0

В реанимациях ковидных госпиталей находится 814 пациентов, 247 из них подключены к ИВЛ.

Всего в больницах 3 196 человек с коронавирусом и 519 с вирусной пневмонией.

В резервном фонде 955 свободных коечных мест.

С начала пандемии в крае заболело COVID-19 62 916 человек, в том числе 4 279 детей. Выздоровели всего 49 272 человек.

Всего умерло 4 022 пациента. В почти трех тысячах случаев причиной стала именно коронавирусная инфекция.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Новые случаи

  • Барнаул — 99,
  • Бийск — 27,
  • Рубцовск — 26,
  • Алейск, Камень-на-Оби — по 12 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск — по 10 заболевших,
  • Славгород — 9,
  • Тальменский район — 8,
  • Локтевский, Павловский, Петропавловский районы — по 7 заболевших,
  • Благовещенский, Косихинский, Немецкий национальный районы — по 5 заболевших,
  • Усть-Калманский район — 4,
  • Бийский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Крутихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Первомайский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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