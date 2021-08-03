Пандемия унесла жизни более 4 тысяч человек в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердили 277 новых случаев заболевания коронавирусом (на 3 больше, чем сутками ранее ), выздоровели 104 пациента, умерло 24 человека, сообщили 3 августа в оперштабе.

В реанимациях ковидных госпиталей находится 814 пациентов, 247 из них подключены к ИВЛ.

Всего в больницах 3 196 человек с коронавирусом и 519 с вирусной пневмонией.

В резервном фонде 955 свободных коечных мест.

С начала пандемии в крае заболело COVID-19 62 916 человек, в том числе 4 279 детей. Выздоровели всего 49 272 человек.

Всего умерло 4 022 пациента. В почти трех тысячах случаев причиной стала именно коронавирусная инфекция.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Новые случаи