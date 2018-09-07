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Панин назвал россиян «скудоумными» и решил уехать из страны

Актер Алексей Панин назвал россиян «скудоумными» и объявил о планах покинуть страну. Об этом артист заявил в комментариях к фото в своем Instagram. Пользователи соцсети негативно восприняли подпись к снимку с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, пишет РИА Новости.

Алексей Панин.
Алексей Панин.
www.instagram.com/alexeypanin99

«Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!» — написал актер.

Один из пользователей предложила ему уехать из России.

«Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами», — ответил Панин.

В марте 2018 года Панин назвал россиян скотами. Он опубликовал видеоролик с рассуждениями о тотальной нелюбви россиян друг к другу. К тому же, актер уже заявлял, что покинет страну, но отметил, что если ему не понравится, то он вернется.

Ранее сообщалось, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту летевшего в Москву самолета. Пьяный пассажир игнорировал требования бортпроводников и разгуливал по салону воздушного судна. Из-за хулигана пилоты даже развернуть борт обратно.

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