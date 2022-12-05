Панки, Хой! Пять часто задаваемых вопросов о группе «Сектор Газа»

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Как к исполнителю «прилип» псевдоним Хой?

Совершенной случайно. Юрий Клинских часто произносил известный среди панков клич, когда был в рок-клубах в качестве зрители или исполнителя. После того, как Сектор Газа начала набирать популярность в городе, в квартиру вокалиста стали часто заглядывать неизвестные люди, которые спрашивали некоего Хоя.

По словам самого Клинских, слово «хой» он начал употреблять после длительного прослушивания группы «Гражданская оборона»