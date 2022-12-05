Панки, Хой! Пять часто задаваемых вопросов о группе «Сектор Газа»

Название группы пошло от индустриальной части Левобережного района Воронежа, которую группа в шутку назвала «Сектором Газа» из-за большого количества дымящих заводов. В этом районе находился воронежский рок-клуб исполнителей.
Юрий клинских (Хой),
солист группы «Сектор Газа»
Мы в этом клубе постоянно играли, а так как я жил там неподалёку в этом районе, группу я назвал так же — «Сектор Газа». Чисто местное название, я ведь не думал тогда, что мы так раскрутимся, я думал, что мы поиграемся и на этом всё закончится…
«Сектор Газа» — советская и российская рок-группа из Воронежа, основанная 5 декабря 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских.
В этот день прошло первое сольное выступление Хоя с репертуаром будущего «Сектор Газа» в Воронежском рок-клубе.
Совершенной случайно. Юрий Клинских часто произносил известный среди панков клич, когда был в рок-клубах в качестве зрители или исполнителя. После того, как Сектор Газа начала набирать популярность в городе, в квартиру вокалиста стали часто заглядывать неизвестные люди, которые спрашивали некоего Хоя.
По словам самого Клинских, слово «хой» он начал употреблять после длительного прослушивания группы «Гражданская оборона»
Всеобщую известность группа Юрия Клинских получила в 1990 году после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна вошь». Горбачевская перестройка сделала успех воронежского парня возможным: начали подниматься «запретные» темы, а музыка исполнителя не имела цензуры и была полна мата. Из-за его обилия в текстах песен группа «Сектор Газа» долге время была в андеграунде.
Сам автор композиций утверждал, что пел матом не ради мата, а выдавал все, что просилось, не кривя душой.
Юрий клинских (Хой),
солист группы «Сектор Газа»
Я что думаю — то и говорю, и пою. Без прикрас, даже о тех сторонах жизни, о которых считается приличным умалчивать. Я ругаюсь, если только это слово другим заменить нельзя, если песня будет не так звучать. Но я не задаюсь целью ругаться матом.
Их музыка считалась панк-роком, но к этому направлению группа имеет отношение лишь частично — Клинских увлекался разными музыкальными течениями: от панка и тяжелого рока до рэпа и славянского фолка. Некоторые песни представляют собой мелодекламацию или речитатив под искажённый звук электрогитар — овердрайв, дисторшн либо фузз. Также музыка «Сектора Газа» сочетает в себе русскую народную музыку — частушки, авторскую песню, русскую народную песню и стилистику музыкальной поп и рок-культуры Запада, а еще каверы на известных западных поп и рок-исполнителей. Сам Хой определял музыкальный стиль группы как «сплав».
Юрий клинских (Хой),
солист группы «Сектор Газа»
Я определил стиль группы как «фьюжн», то есть «сплав», так как каждая песня «Сектора» — это разный стиль: хард, панк, диско и многое другое. Сам же я вот уже несколько лет «сижу» на металле и рэпе. А когда это всё вместе — металлический рэп, то для меня это полный кайф.
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